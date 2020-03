Des Premières Nations s'associent au secteur privé pour créer de nouvelles infrastructures

Les chefs Matawa ont annoncé la semaine dernière qu’ils étaient en pourparlers avec de nombreuses grandes entreprises, donc Ontario Power Generation, EPCOR Canada, PCL Construction ainsi que la firme de communications stratégiques Enterprise Canada, afin de répondre aux besoins en infrastructures dans les communautés de manière efficace et en se servant de financements privés.

Selon un communiqué publié par la direction des Premières Nations Matawa, ces dernières ainsi que les entreprises partenaires évaluent la création d’une société pour superviser le travail.

Le chef d’Eabametoong, Harvey Yesno, indique que les communautés devaient trouver une nouvelle approche parce que l’actuelle ne répond pas aux besoins des communautés.

Il n’est pas facile de simplement dire : “Si [seulement] le gouvernement nous donnait plus de financement pour le logement”. On ne peut construire les maisons sans eau, sans égouts et sans assez d’électricité. Il y a un très grand manque d’infrastructures. On ne va jamais se rattraper , note le chef Yesno.

Le chef Yesno a dû économiser de l’argent pendant plusieurs années en banque afin de pouvoir mettre en oeuvre un projet d’eau et d’égouts, cite-t-il en exemple.

Aucune nouvelle maison n’a été construite pendant deux ou trois ans dans la Première Nation d'Eabametoong, située à environ 360 kilomètres au nord de Thunder Bay. Photo : CBC

Il ajoute que le gouvernement canadien augmente son financement pour les infrastructures en fonction de la croissance générale de l’économie canadienne, mais la population des Premières Nations augmente à un rythme plus rapide que l’économie canadienne.

Les Premières Nations espèrent que le nouveau partenariat servira de complément au financement gouvernemental qu'elles reçoivent, selon le chef Yesno.

Plusieurs de ces partenaires ont fait beaucoup de travail. Ils ont bien fait leurs comptes , soutient-il.

Ontario Power Generation aidera notamment les communautés à créer des occasions pour répondre aux besoins des communautés en énergie.

La prochaine étape sera de déterminer les projets qui seront menés de façon prioritaire, précise le chef Yesno.