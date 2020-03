Coronavirus : Pierre Lapointe, Messmer et Avril Lavigne reportent ou annulent des spectacles en France

Pierre Lapointe, Les Cowboys Fringants, Avril Lavigne… De nombreux concerts ont été annulés, reportés ou leur statut est incertain, en France, après l'annonce du gouvernement français, dimanche, que les rassemblements de plus de 1000 personnes seraient interdits jusqu’à nouvel ordre, dans le but de freiner la propagation du coronavirus.

Cette mesure est plus restrictive que la précédente, annoncée une semaine plus tôt, qui interdisait les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné. Ces interdictions touchent bon nombre d’artistes du Québec et du Canada qui devaient se produire en France dans les prochaines semaines.

Pierre Lapointe a choisi de reporter son spectacle aux Folies Bergères, à Paris, qui devait avoir lieu le 30 mars prochain, selon son attachée de presse. La nouvelle date du spectacle n’est pas encore connue. Salomé Leclerc devait en assurer la première partie.

Les Cowboys fringants au studio 12 Photo : Radio-Canada / Mathieu Lavoie

D’après le quotidien Le Figaro, Les Cowboys Fringants auraient également reporté leur spectacle du 20 mars à Paris sans qu’une nouvelle date soit précisée. Toutefois, leur gérante souligne qu'il n'y a « aucune nouvelle pour le moment ». Rien n’a été annoncé par rapport aux cinq autres concerts qui devaient avoir lieu ailleurs en France en compagnie des Trois Accords. Le groupe avait annoncé au début du mois qu’il maintenait sa tournée européenne débutant le 19 mars, mais c’était avant que soient interdits les rassemblements de plus de 1000 personnes.

Avril Lavigne Photo : Associated Press / Rich Fury

Avril Lavigne a carrément annulé son concert du 26 mars à Paris, ne pouvant le reporter, tout comme son concert à Milan prévu le 16 mars. Le spectacle de Messmer du 7 mars dernier à Lorient a également été annulé.

De nombreux artistes d’ici ont des concerts de prévus en France dans les prochains jours et semaines, dont Robert Charlebois, Half Moon Run, Lara Fabian, Les Trois Accords, Lynda Lemay et Corneille. On ignore pour l’instant si ces spectacles auront toujours lieu.

Sugar Sammy a plusieurs spectacles prévus en France du 10 au 21 mars. Sur sa page Facebook lundi après-midi, il a confirmé que ses spectacles auraient bien lieu.