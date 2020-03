Le Conseil autochtone de l'Île-du-Prince-Édouard continue à appuyer les chefs wet'suwet'en

Je pense que c’est bon de protester. Nous devons être bruyants et nous avons besoin d'être entendus. Et qu’est-ce que cela peut bien faire si nos protestations amènent des inconvénients mineurs? Les Autochtones ont été plus que dérangés toute leur vie. Et il est temps de mettre un terme à cela , évoque Starr Bennett, coordinatrice du Conseil autochtone de l'Île-du-Prince-Édouard.

Starr Bennett, coordinatrice du Conseil autochtone de l'Île-du-Prince-Édouard, dit voir un changement chez les jeunes depuis le début des manifestations. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

La coordinatrice a expliqué avoir vu un changement dans la participation des jeunes depuis quelques semaines. Selon elle, ce sont les récentes manifestations qui ont changé les mentalités.

Ils commencent à simplement contribuer davantage à la communauté, à réapprendre la langue et réapprendre la culture et à en être fiers , souligne Starr Bennett.

Cette volonté de faire bouger les choses, notamment d'un point de vue politique, a poussé Starr Bennett a faire des changements dans sa vie et dans son cercle d’amis.

J'ai dû supprimer de nombreuses personnes sur Facebook et des réseaux sociaux, car ils avaient des propos racistes à mon égard. J'étais choquée. Starr Bennett, coordinatrice du Conseil autochtone de l'Île-du-Prince-Édouard

Elle invite tous les autochtones à poursuivre les manifestations tant que la situation n’est pas entièrement réglée.

Le droit des autochtones hors des réserves

Lors de ce conseil, d’autres questions essentielles ont été abordées comme le droit des femmes autochtones et le droit des Autochtones vivant hors des réserves.

Georgina Knockwood Crane, 70 ans, a raconté son passé au sein de la première nation Abigweit.

Depuis 50 ans, Georgina Knockwood Crane s'investit toujours dans ce combat pour les droits des autochtones vivant hors réserves Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Quand je l’ai épousé, je n’ai plus été autorisée à vivre dans ma réserve. J’ai perdu mes droits uniquement parce que mon mari n’était pas un Autochtone , se souvient Georgina Knockwood Crane, qui fait partie des nombreux intervenants qui ont parlé lors de ce Conseil des Autochtones de l’Île-du-Prince-Édouard.

Depuis 50 ans, Georgina Knockwood Crane s’investit dans ce combat pour les droits des autochtones vivant hors réserves. Aujourd’hui, elle invite les jeunes générations à faire de même.

J’ai 70 ans aujourd’hui, et je me fiche de mon âge, mais je vais continuer de me battre pour les droits de mes enfants et de mes petits-enfants. Georgina Knockwood Crane

Je suis une femme, un homme, un jeune, un enfant mi'kmaq. Gardez la tête haute et soyez fier de qui nous sommes aujourd’hui , revendique-t-elle.

Aujourd'hui, Starr Bennett invite les autochtones à poursuivre les manifestations tant que la situation n’est pas entièrement réglée. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Le Conseil autochtone de l’Île-du-Prince-Édouard a dit attendre le dénouement des pourparlers entre les premiers ministres et des dirigeants de l’Assemblée des Premières Nations à Ottawa. Selon son issue, les manifestations pourraient reprendre de plus belle.

Avec les informations de Julien Lecacheur