Déjà 20 ans de lutte contre le racisme à Val-d'Or

La Marche Gabriel-Commanda demeure l'événement phare de cette semaine, alors qu'entre 800 et 1 200 marcheurs sont attendus. Selon Édith Cloutier, directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, cette mobilisation est toute aussi pertinente et attendue en 2020 qu'il y a 20 ans.

La participation ne s'est pas essoufflée au fil des années, cette longévité démontre que la population se l’est appropriée. On voit deux constantes, soit la mobilisation des jeunes et des écoles, qui ont toujours une présence forte , souligne-t-elle.

En mars 2017, des centaines de personnes ont marché contre la discrimination raciale à Val-d'Or, à l'occasion de la marche Gabriel-Commanda Photo : Radio-Canada / Sandra Ataman

D'autres activités auront lieu du 16 au 20 mars, notamment dans les écoles primaires et secondaires de Val-d'Or, au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et à l' UQATUniversité du Québec en Abitibi-Témiscamingue . La Chambre de commerce de Val-d'Or tiendra aussi un dîner-conférence pour valoriser le recrutement en entreprises de personnes autochtones ou issues de l'immigration.

Le maire Pierre Corbeil se dit pour sa part convaincu que sa ville a fait des pas en avant pour lutter contre le racisme.

Il y a définitivement une prise de conscience grandissante. L'actualité nous ramène toujours les défis que l'on a à relever. Val-d'Or a été proactive et ces efforts des cinq ou six dernières années donnent des fruits, des résultats que l'on voit. Il y a encore place à l'amélioration, mais il y a des progrès , reconnaît-il.

Changement de ton

Édith Cloutier ne cache pas que les réseaux sociaux sont devenus un lieu propice aux dérapages racistes, comme ce fut le cas lors de récents barrages ferroviaires à travers le Canada. Elle estime cependant que le ton a changé si l'on compare à ce que l'on a vécu en 1990, lors de la Crise d'Oka.

J'ai vécu les deux époques comme directrice générale au Centre et je peux confirmer que le débat est plus nuancé, soutient la directrice générale. On voit une plus grande profondeur dans les analyses. On veut davantage présenter différentes perspectives, pas juste sous l'angle politique, mais on veut mieux comprendre les droits des peuples autochtones et quel impact a eu la colonisation sur leur mode de gouvernance , résume-t-elle.

Elle ajoute que des nuances doivent être faites.