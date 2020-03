Budget : les bénéficiaires de l'aide au revenu ont des attentes

Ils souhaitent une augmentation des prestations, d'autant plus que le coût de la vie – notamment celui des aliments – ne cesse d'augmenter.

À Tracadie, Bernard Basque veille au grain.

Bernard Basque est le président du regroupement des bénéficiaires en installation résidentielle de la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada

On a vraiment hâte de voir s'il va y avoir au moins quelque chose pour nos bénéficiaires , dit le président du regroupement des bénéficiaires en installation résidentielle de la Péninsule acadienne. On demande une augmentation. Le coût de la vie est rendu beaucoup trop cher. La nourriture est dispendieuse. C'est impossible de vivre, aussi, avec le prix des logements. Pour un logement, ça coûte entre 500 $ et 600 $ sans l'électricité et le chauffage. Avec seulement 137 $ par mois, c'est impossible d'arriver.

Ça ne prend pas la tête à Papineau pour savoir que ça prend une bonne augmentation pour survivre. Bernard Basque, président du regroupement des bénéficiaires en installation résidentielle de la Péninsule acadienne

Aldoria Jones, bénéficiaire de l'aide au revenu de Tracadie, est lui aussi dans l'expectative.

Aldoria Jones de Tracadie Photo : Radio-Canada