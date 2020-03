L’hiver est-il un obstacle à l'établissement de certains nouveaux arrivants?

Je n’étais pas vraiment prêt à cela , constate Lamine Mohamed. D’origine ivoirienne, il est arrivé en septembre dernier au Canada.

S’il admet qu’il a ressenti une certaine fébrilité lorsque les feuilles ont commencé à tomber puis la neige à recouvrir le sol, il explique qu’aujourd’hui l’hiver est un problème quotidien.

Il faut sortir pour travailler, mais avec cette température, vraiment je vous l'avoue que ce n’est pas facile, de sortir d'être dehors. Ça a un aspect négatif sur le plan psychologique, il faut être fort moralement, pour pouvoir admettre ça , souligne-t-il.

Du haut de ses 13 ans, Daryl Achard a finalement goûté aux plaisirs des hivers enneigés pour la première fois cette année à Windsor, dans le Sud-Ouest de l’Ontario. De son Burundi natal, il n’avait encore vu la neige qu’à la télé et rêvait de faire des bonshommes de neige. Lui aussi admet qu’après quelques mois, il a hâte de revoir l'été.

En voyant la neige de l'Ontario, on m'a dit que c’est la plus faible, alors je ne peux même pas imaginer ceux du Québec, de l’Ontario ou de Saskatchewan. Alors maintenant ça m’a dégouté , explique l’adolescent.

Après un hiver au Canada, Lamine Mohamed n'est plus certain de vouloir s'installer à long terme dans ce pays. Photo : Radio-Canada / Gabriel Nikundana

Mieux se préparer à l’hiver

Pour Maryse Birmingham, sociologue et consultante en gestion de la diversité interculturelle, il est difficile de vraiment se préparer à l’hiver.

C’est comme pour un accouchement. On sait que cela va faire mal, mais on ne peut pas préparer quelqu’un, l’expérience est plutôt personnelle. On sait qu’il va faire, mais comment on va percevoir ce froid,cela relève de la personne elle-même , constate-t-elle.

Elle souligne que la perception peut aussi varier selon les groupes d’âge. Selon elle, le choc est bien moindre chez les jeunes qui découvrent la neige et les jeux d’hiver que chez les personnes plus âgées.

Toutefois, elle admet qu’un accompagnement psychologique serait possible.

Leur faire savoir qu’il y aura une transition quand même entre certains qui viennent du climat ou il ne fait jamais moins de 30 à 35 degrés par rapport à un climat où il fait moins de 35 degrés , explique-t-elle.

Il faut montrer que la vie continue en hiver. Il y a des côtés positifs à l’hiver et il faut s’y faire. Maryse Birmingham, sociologue et consultante en gestion de la diversité interculturelle

Si un accompagnement psychologique des nouveaux arrivants devrait être prévu, il est important de montrer aussi les bons côtés de l'hiver. Photo : Getty Images / Chris Babcock.

Partir plutôt que de vivre l’hiver

De son côté, Lamine Mohamed regrette surtout que les personnes avec qui il a préparé son émigration ne lui aient pas parlé plus de cet enjeu.

À peine un an après s’être installé, il n’est pas certain de vouloir rester.

Honnêtement depuis un moment, je suis en train de réfléchir. La réflexion est de taille. Faire cinq ou dix ans dans cet environnement, ce ne serait pas facile pour moi. Je commence à réfléchir au retour. Lamine Mohamed, résident de Windsor

Selon Maryse Birmingham, peu d’immigrants sont incités à retourner chez eux à cause de l’hiver, mais cela peut constituer un handicap.

Pour faciliter l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants, la chercheuse pense toutefois que des ateliers de préparation pré-migratoires devraient mis en place pour mieux préparer les nouveaux arrivants à la réalité canadienne.