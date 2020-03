Évacuation à la suite d'une fuite de gaz à Val-d'Or

La Commission scolaire de l'Or et des Bois a procédé à l’évacuation de la Polyvalente Le Carrefour ainsi que du Centre de formation professionnelle Val-d’Or en raison d'une fuite de gaz.

Les deux établissements sont fermés depuis 12h30. Le personnel a été évacué ainsi que trois groupes d’élèves en formation professionnelle.

La Commission scolaire indique que les mesures d'urgence ont été mises en place et que l'évacuation s'est déroulée de façon sécuritaire. De plus, la rencontre de sélection pour le Programme d’éducation intermédiaire (PEI) de la Polyvalente est annulée et aura lieu à une date ultérieure.

Plus de détails suivront.