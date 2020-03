Un Fransaskois traverse la frontière pour soutenir la campagne de Bernie Sanders

Si les Américains mentionnaient majoritairement à Emmanuel Masson qu’ils étaient indécis ou qu’ils pensaient fortement opter pour Bernie Sanders lors de ses premières semaines sur le terrain, la situation a bien changé depuis la soirée du 3 mars.

Depuis la Caroline du Sud [le moral des troupes est] assez bas. C’est très décevant que Joe Biden ait gagné des États [lors du super mardi] dans lesquels il n’a pas fait campagne , constate-t-il.

Cap sur la Floride

Emmanuel Masson, qui a passé les dernières semaines au New Hampshire et en Caroline du Sud, est présentement en Floride, où il agit en tant que bénévole pour le sénateur du Vermont en prévision de la primaire du 17 mars.

Chaque jour, il cogne à la porte des habitants afin de leur présenter les grandes lignes du programme électoral de Bernie Sanders afin d’inciter les Américains donner leur appui en faveur de son candidat favori.

Je suis un fan de Bernie Sanders depuis la campagne électorale de 2016 et j’étais très excité quand il est entré dans la course en 2019 pour l’élection présidentielle de cette année , affirme Emmanuel Masson, qui a récemment terminé ses études universitaires en sciences politiques et en histoire.

J’appuie l’équipe de Bernie Sanders pour tous les enjeux qu’il met de l’avant dans sa campagne. Emmanuel Masson, un bénévole qui participe à la campagne présidentielle de Bernie Sanders sur le terrain, aux États-Unis

À l’aventure en sol américain

C’est une publication sur les réseaux sociaux qui a attiré son attention et qui l’a incité à traverser la frontière pour appuyer son candidat favori en compagnie de ses autres partisans.

[La publication] disait que la meilleure façon de l’aider, c’était d’aller faire campagne dans un État où il n’était pas premier [dans les sondages], comme l’Iowa, le New Hampshire, le Nevada ou la Caroline du Sud. Je me suis dit que c’était intéressant! , explique-t-il, tout en notant qu’il a aussi passablement de temps pour visiter les environs.

Mardi, les primaires démocrates se poursuivent dans les États du Dakota du Nord, de l'Idaho, du Michigan, du Mississippi, du Missouri et de Washington.

Avec les informations d’Elsie Miclisse