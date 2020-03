L’Alberta cesse le financement d'un programme de traitement de dépendance aux opioïdes

Selon les chiffres du gouvernement, 65 personnes qui bénéficient du programme de traitement des opioïdes par injection de médicaments similaires, un projet pilote de deux ans, seront transférées vers d’autres services de santé le 31 mars lorsque le financement cessera.

Selon le gouvernement, il est nécessaire que les autres traitements n’aient pas préalablement fonctionné pour qu’une personne soit recommandée par un médecin vers le programme de traitement des opioïdes par injection de médicaments similaires.

Elle peut alors s’injecter de l'hydromorphone trois fois par jour sous la supervision d’une infirmière.

Après la Colombie-Britannique, l’Alberta est la deuxième province à offrir ce type de traitement.

Je ne comprends pas comment le gouvernement peut mettre fin à un programme qui est efficace et qui aide les gens à trouver de la stabilité et de la santé tout en faisant face à une dépendance , indique Petra Schulz, la cofondatrice du groupe Moms Stop the Harm, un groupe de mères luttant contre la crise des opioïdes.

Une attaque sur les plus vulnérables

Les toxicomanes présentant une forte dépendance aux opioïdes peuvent trouver les traitements à la méthadone impuissants. Certains rapportent une envie de se droguer qui demeure persistante alors que d’autres ne parviennent pas à une dose thérapeutique avec un traitement oral, rapporte l’Initiative canadienne de recherche en abus de substance (ICRAS).

C’est une véritable attaque envers les personnes les plus vulnérables à un moment où ils ont finalement de la stabilité Heather Sweet, porte-parole en matière de dépendances de l’opposition officielle

Le programme pilote avait été annoncé par le gouvernement néo-démocrate à la fin 2017, dans un effort pour réduire la crise des opioïdes.

Les recherches démontrent que le traitement des opioïdes par injection de médicaments similaires réduit l’utilisation illicite d’opioïde, d’abandon de traitement, d’activités criminelles, d’incarcération et de mort parmi les utilisateurs du traitement à la méthadone, rapporte l’ ICRASInitiative canadienne de recherche en abus de substance .

Un financement de 14 millions, qui doit prendre fin au mois de mars 2020, sera renouvelé une autre année afin de permettre le transfert des patients vers d’autres établissements, explique Kassandra Kitz, attachée de presse du ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Jason Luan.

Peu d’alternatives au traitement

La cofondatrice du groupe Moms Stop the Harm, Petra Schulz, affirme avoir été mise au courant de la décision du gouvernement vendredi à la suite du dépôt des conclusions du comité sur les centres de consommation supervisée.

Puisque d’autres traitements se sont déjà montrés inefficaces, elle s’inquiète que certains bénéficiaires se tournent vers la rue afin d’obtenir des opioïdes illicites au risque de se faire arrêter ou d’en mourir.

Aucun plan de transition n’a été prévu puisque le financement devait se poursuivre, affirme la députée du NPD, Heather Sweet.

Ce sont les professionnels de la santé qui devraient prendre ce genre de décision , dit-elle.

