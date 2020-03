Coronavirus : le diocèse de Québec vide ses bénitiers

Le diocèse de Québec demande à tous ses célébrants de vider les bénitiers à l’entrée des églises, de ne plus offrir la communion dans la bouche et d’abandonner l’invitation à l’échange de la paix afin de limiter les poignées de main.

Certaines de nos habitudes liturgiques méritent d’être modifiées immédiatement, pour un temps indéterminé, afin de limiter la propagation des virus , peut-on lire dans le message envoyé par l’évêque auxiliaire de Québec, Marc Pelchat.

Le diocèse de Québec, qui s’étend de la capitale jusque dans la région de Charlevoix, en passant par la Beauce, indique ne pas vouloir créer un climat de panique lié à l'épidémie du nouveau coronavirus. Il s'agit principalement de se plier aux recommandations des autorités de santé publique.

On s'aligne sur les recommandations de la Santé publique. On sait que présentement le Québec n'est pas un foyer d'épidémie et on veut être aussi rassurant , souligne la porte-parole Valérie Roberge-Dion.

Valérie Roberge-Dion, porte-parole du diocèse de Québec Photo : Radio-Canada

Étant donné qu’une bonne partie des fidèles dans les églises sont des personnes âgées, la porte-parole demande aussi aux gens qui se sentent malades de rester à la maison pour protéger les personnes vulnérables .