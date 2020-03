Le 8 mars, il y a 10 ans, la maison accueillait son premier patient.

Pour l’occasion, l’équipe organisera une soirée reconnaissance l’automne prochain pour célébrer le travail et l'implication des employés et des partenaires qui y travaillent depuis 10 ans.

La maison Marie-Élisabeth tient à remercier tous ceux qui ont fait en sorte que la maison voit le jour en 2010.

La maison profite également de ce 10e anniversaire pour relancer son programme de dotation et de dons planifiés.

Avec ce programme, la Fondation Maison Marie-Élisabeth désire accroître les revenus qui sont placés à perpétuité et qui serviront à assurer la pérennité des services et des soins palliatifs pour les générations futures , explique la directrice générale de la Maison Marie-Élisabeth de Rimouski, Paule Côté. L’initiative est possible grâce à l’embauche d’une nouvelle employée qui sera responsable du programme.

Paule Côté réitère l’importance de la maison pour la communauté de Rimouski.

Après 10 ans, on peut dire que c’est devenu la maison de chacun des Rimouskois. Le sentiment d’appartenance est très élevé , affirme-t-elle.

Depuis 2010, la directrice générale estime que 1693 patients ont été admis à la maison Marie-Élisabeth et qu’une douzaine de milliers de personnes de la communauté sont touchées par les services que prodigue la maison.