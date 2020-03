Nouvelle journée de collecte des matières résiduelles pour une majorité de Sherbrookois

La Ville de Sherbrooke modifie son horaire de collectes des matières résiduelles et devance l’heure de début des collectes à 7h30.

À compter du 30 mars, une nouvelle journée de collecte sera attribuée à 70% des Sherbrookois. Les collectes se feront encore du lundi au jeudi. Sur tout le territoire de la ville, le début de la collecte sera devancé d’une trentaine de minutes passant de 8h à 7h30.

Pour connaître le moment auquel ils devont déposer leurs bacs en bordure de rue, les citoyens peuvent se rendre sur le nouveau site web de la Ville de Sherbrooke sous l’onglet calendrier des collectes  (Nouvelle fenêtre) .

Aucun calendrier de collecte ne sera acheminé en format papier aux résidents. Ils peuvent toutefois retrouver une version imprimable en ligne et les personnes qui n’ont pas accès à internet peuvent se procurer le calendrier dans leur bureau d’arrondissement.

Ces changements étaient nécessaires pour améliorer l’efficacité du service explique le directeur du Service de l’entretien et de la voirie à la Ville de Sherbrooke, Roger-Pierre Mercier. Le développement résidentiel s’opère depuis plusieurs années à un rythme quand même soutenu à Sherbrooke [...] Les nouveaux kilomètres de rue, il n’était plus possible de les ajouter aux circuits adjacents de collecte.

Une période de transition d’un peu plus d’un mois est prévue par les services de la Ville. Ainsi, une personne qui raterait sa nouvelle journée de collecte pourra contacter la Ville pour qu’elle vienne récupérer ses matières résiduelles.

Nouvelle procédure pour les matières encombrantes

L’autre grand changement concerne la collecte des matières encombrantes. Autrefois confinée à deux semaines par année par résident, la collecte s'échelonnera maintenant sur 30 semaines annuellement.

Il faudra prendre un rendez-vous en ligne ou par téléphone. Au moment de la prise de rendez-vous, les résidents devront indiquer quels sont les objets dont ils veulent se débarrasser. Une procédure qui permettra aussi de mieux diriger les résidents vers les endroits appropriés où déposer leurs matières.

Ça permettra une meilleure gestion des matières résiduelles, davantage de réemploi. Ingrid Dubuc, directrice du Bureau de l’environnement à la Ville de Sherbrooke

Notre fournisseur des années antérieures nous a dit que le modèle ne leur permettait plus de soumissionner. C’était impossible de trouver des ressources humaines pour seulement deux fois trois semaines dans un été explique Ingrid Dubuc. La nouvelle façon de faire est inspirée de la façon de faire à Québec et Lévis.

Cette nouvelle procédure sera en vigueur à compter du mois de mai. Les usagers devront prévoir au minimum une semaine entre la prise de rendez-vous et la collecte. Des ressources supplémentaires seront prévues lors des périodes de pointe, telle la période des déménagements. Les résidents devront déposer les objets en bordure de rue à 7h30, le jour du rendez-vous.

Quant aux points de dépôt de collecte du verre, la Ville soutient qu’ils seront annoncés d’ici la fin du printemps et qu'ils seront ensuite intégrés à la carte interactive de la ville  (Nouvelle fenêtre) .