La Fédération des enseignants de la Saskatchewan opte pour des moyens de pression

Dans un communiqué, le président de la STFFédération des enseignants de la Saskatchewan , Patrick Maze, affirme notamment que les enseignants continueront d’offrir aux élèves les meilleures possibilités d’apprentissage possibles durant les jours de classes et qu’elle fournira un service professionnel au plus tôt 15 minutes avant le début de la journée et au plus tard 15 minutes après les cours .

Les enseignants cesseront toutefois de fournir des services parascolaires, par exemple.

C’est extrêmement frustrant que le gouvernement admette qu’il y a un problème [dans nos classes], mais qu’il refuse de corriger la situation. Ce sont les élèves qui paient le prix. Les enseignants ont été très clairs à propos du manque de ressources dans nos classes , indique Patrick Maze.

Les 10 et 11 février dernier, 90,2 % des membres de la STFFédération des enseignants de la Saskatchewan avaient voté en faveur de confier à leur comité de négociation la possibilité d’entamer des moyens de pression si les négociations avec la province faisaient du surplace.

Nous reconnaissons que ces moyens de pression peuvent provoquer de l’incertitude, de la déception et de la frustration pour les élèves, les parents et les enseignants. Nous aurions aimé éviter une telle situation , poursuit Patrick Maze.

Avec les informations d’Alexis Lalemant