Le système de magasinage sans caisse d’Amazon Go vendu à d’autres détaillants

Le géant du commerce en ligne dit avoir déjà signé plusieurs contrats portant sur cette technologie, baptisée Just Walk Out, qu’il utilise déjà pour ses épiceries Amazon Go.

Pas d'application mobile

Dans les magasins Amazon Go, la clientèle paie grâce à une application mobile. Toutefois, dans les boutiques des détaillants utilisant la technologie Just Walk Out, les personnes laisseront leur carte de crédit à l’entrée plutôt que de se servir d’une application.

Les articles pris par les clients et clientes sur les tablettes seront ajoutés à leur panier virtuel. Ces achats seront facturés sur leur carte de crédit à la sortie du magasin, sans avoir besoin de passer en caisse. Il sera possible de recevoir la facture par courriel en entrant son adresse courriel sur un écran à l’entrée du magasin.

Par la suite, cette adresse courriel sera rattachée à la carte de crédit. Ainsi, à chaque fois que la personne se rendra dans un magasin utilisant la technologie Just Walk Out, Amazon lui enverra une facture par courriel.

La question de l'utilisation des données

Nous interdisons l’usage des données recueillies par la technologie Just Walk Out à d’autres fins que celle de servir aux détaillants ayant recours à Just Walk Out , a déclaré Dilip Kumar, vice-président du commerce physique et technologie d’Amazon.

Selon lui, les tablettes seront équipées de capteurs de mesure du poids et des caméras seront installées au plafond dans les magasins clients d’Amazon.

Une plus large implantation de Just Walk Out devrait se répercuter sur Amazon Web Services, puisque cette technologie est hébergée par le nuage d’Amazon.