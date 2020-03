Une étape de plus vers le complexe cinématographique d'Ottawa

Selon un rapport présenté au conseil municipal, la construction des studios et des ateliers de production commencerait cet automne et se terminerait un an plus tard, à l’automne 2021 .

Le projet prévoit la construction de quatre studios dans la ceinture de verdure, au coin des rues Woodroffe et Hunt Club ouest. Le terrain de 8,4 hectares appartient à la Commission de la capitale nationale (CCN). Le conseil d’administration de la CCN Commission de la capitale nationale a accordé une exemption le 22 novembre 2018 afin que ce lopin de terre puisse être consacré à la construction des studios.

Selon le commissaire à la cinématographie du BCOBureau du cinéma d’Ottawa , Bruce Harvey, il y a très peu de grands studios dans le monde, ce qui oblige certaines maisons de production à tourner dans des entrepôts infestés de rats ou d’autres bâtiments décrépits.

Un site « idéal »

L’entreprise TriBro qui possède des studios à Toronto, sera le locataire et gestionnaire des futurs studios.

C’est aussi TriBro qui sera responsable des coûts d’opération associés au complexe, incluant les frais des taxes municipales qui sont évaluées à environ 400 000 $ par année.

La valeur des productions en Ontario ont été évaluées à 1,85 milliard de dollars pour 2018. Photo : iStock

Selon un rapport interne présenté au conseil municipal, lorsque le prêt aura été remboursé, les studios TriBro pourront acheter le complexe du BCOBureau du cinéma d’Ottawa .

Selon la présidente du Bureau du cinéma d’Ottawa, Catherine Callary, le site est idéal , puisqu'il est à la fois près des studios d’animation du Collège Algonquin et de l’aéroport international d'Ottawa.

La phase 1 du complexe créatif et de studios de tournage comprend quatre studios de 1800 mètres carrés, 2300 mètres carrés d’ateliers et 4600 mètres carrés de locaux de production.

Selon les évaluations de la Ville, la valeur des productions en Ontario a presque triplé au cours des 10 dernières années. Elles sont évaluées à 1,85 milliard de dollars pour 2018.

Avec les informations de Stéphane Leclerc et Kate Porter