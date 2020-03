Granby : les parents de la fillette de 7 ans sont cités à procès

Le père de la fillette et la belle-mère ont tous deux renoncé à leur enquête préliminaire lundi et la suite des procédures a été fixée pour la forme au 30 mars prochain.

Le procureur de la Couronne, Me Claude Robitaille a dit prévoir six semaines de procès pour présenter la preuve dans chacun des procès, et ce, sans compter l'ajout possible de témoins en défense. La plupart de ces témoins seront donc appelés à la barre deux fois et la Couronne n'écarte pas la possibilité de faire témoigner les suspects l'un contre l'autre.

L'homme de 30 ans et la femme de 36 ans ont ainsi brièvement comparu lundi dans une minuscule salle remplie au-delà de sa capacité afin de faire place aux nombreux médias sur place. Les deux suspects ne peuvent être identifiés en raison d'une ordonnance de non-publication.

La dame, détenue depuis son arrestation, est accusée du meurtre sans préméditation de l'enfant et séquestration. Le père, lui, fait face à des accusations de négligence ayant causé la mort, d'abandon d'enfant et d'avoir omis de fournir les choses nécessaires à la vie. Il a obtenu une remise en liberté conditionnelle le 5 septembre dernier et se trouvait également sur place.

L'enfant est décédée le 30 avril dernier, le lendemain de sa découverte dans des circonstances extrêmement troublantes au domicile familial. Plusieurs ordonnances ont été émises afin d'empêcher d'identifier les victimes et témoins et de dévoiler les éléments de preuve au dossier.