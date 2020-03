COVID-19 : le CISSS de la Côte-Nord limite les visites des patients en isolement

En raison de la COVID-19, la pression s’intensifie chez les fabricants, explique le conseiller-cadre aux mesures d’urgence et la sécurité civile pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Hugo Lemieux.

Il y a une forte pression mondiale en lien avec le coronavirus sur nos fournisseurs et nos fabricants surtout pour les masques et l’ensemble du matériel de protection. On pense aux blouses, jaquettes, tout ce dont on a besoin , indique Hugo Lemieux.

À partir de lundi et pour une durée indéterminée, les visites aux patients en isolement seront limitées à un visiteur par jour pendant les heures de visites indiquées. Le visiteur pourra rester aussi longtemps qu’il le veut durant la période de visite, mais ne pourra pas revenir s’il quitte la chambre peut-on lire dans le communiqué envoyé par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Le centre de santé encourage plutôt ses patients et leurs proches à utiliser des moyens alternatifs de communication, tels que Facebook, Messenger, ou Facetime plutôt que les contacts directs.

La haute saison des patients en isolement