La chute des prix du pétrole, la fin de l'idylle entre Riyad et Moscou

Coronavirus, turbulence économique et craintes des investisseurs : les facteurs sont nombreux lorsque vient le temps d'expliquer la chute des prix du pétrole, ces dernières semaines, mais la fin du mariage de raison entre l'Arabie saoudite et la Russie a donné un coup d'accélérateur à ce qui pourrait être les débuts d'une crise économique importante.

Au coeur de ce nouvel affrontement mondial, on retrouve la production de pétrole de schiste aux États-Unis, qui déstabilise les alliances traditionnelles dans le secteur de l'énergie. Ainsi qu'un certain retour du balancier en matière de relations internationales entre deux puissances.

Les relations entre Moscou et Riyad ont historiquement longtemps été tendues. Les deux capitales n'ont pas les mêmes alliés, et n'évoluent pas non plus dans les mêmes sphères géopolitiques.

La Russie demeure ainsi l'un des principaux adversaires des États-Unis, à qui sont alliés les Saoudiens; les deux pays se retrouvent aussi dans des camps opposés dans le cadre de la guerre civile syrienne, alors que Moscou est intervenue directement auprès du régime de Damas, allant jusqu'à dépêcher des forces sur le terrain et à bombarder les rebelles. Ces mêmes rebelles qui ont reçu de grandes quantités d'armes de la part de Riyad.

En matière de production pétrolière, pourtant, une certaine bonne entente semblait régner entre les deux pays. Chef officieux de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, de laquelle la Russie n'est pas membre, mais avec qui elle coordonne depuis plusieurs années le rythme de production d'or noir, l'Arabie saoudite recevait en grande pompe le président Vladimir Poutine lors d'une visite d'État, en octobre dernier.

Tapis rouge, accords commerciaux, possibles ventes d'armes russes à l'Arabie saoudite – habituellement équipée chez les Américains – tout semblait aller pour le mieux entre les deux pays.

L'impact du virus

L'éclosion de l'épidémie de coronavirus, qui avait non seulement entraîné plus de 110 000 infections et près de 3900 morts en date de lundi matin, a aussi forcé des millions de travailleurs chinois à se placer en quarantaine. Et sans travailleurs, les usines chinoises, responsables d'une bonne partie de la production de biens de consommation de la planète tournent au ralenti, quand elles ne ferment pas carrément leurs portes. Cette baisse de régime s'est répercutée sur les exportations, qui nécessitent des combustibles fossiles, mais aussi sur la consommation intérieure des usines et autres infrastructures.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) revoyait ainsi, lundi, ses prévisions à la baisse en ce qui concerne la demande en pétrole. Le mois dernier, l'organisation tablait sur une hausse de 820 000 barils par jour pour l'année en cours. Cette fois, il pourrait plutôt s'agir d'un recul de 90 000 barils quotidiens, une première contraction depuis 2009.

En ajoutant à cela un marché déjà saturé en pétrole, notamment avec le pétrole de schiste, qui est venu s'ajouter à la production de pétrole dit conventionnel, et les premières baisses des cours provoquées par l'épidémie ont été la goutte qui a fait déborder le vase.

Après une rencontre d'urgence des 13 pays membres de l'OPEP et de la Russie à Vienne, vendredi, et après l'échec subséquent d'une tentative d'entente pour réduire le rythme de production d'environ 1,5 million de barils par jour, afin de resserrer les prix, l'Arabie saoudite a plutôt fait volte-face et décidé d'ouvrir les vannes.

Ce faisant, elle a donné le coup d'envoi de la chute qui s'était constatée dès dimanche soir, heure avancée de l'Est, lors de l'ouverture des marchés asiatiques.

Nous avons été surpris de la décision de l'Arabie saoudite , lance tout de go Clément Gignac, ancien ministre libéral responsable du Développement économique, et aujourd'hui vice-président principal, gestionnaire et économiste en chef chez iA Groupe financier.

Il faut reculer à la réunion de l'OPEP de vendredi dernier, qui a été un échec, et où la Russie a refusé de mettre l'épaule à la roue en coupant la production, et maintenant, nous avons une guerre de prix, une guerre de parts de marché, et l'une des baisses les plus spectaculaires jamais observées en plusieurs décennies. Clément Gignac

Nous avons une crainte qu'il ne s'agisse pas seulement d'une correction de 10 ou 15 % [des cours boursiers], mais que nous ayons un marché baissier , a poursuivi M. Gignac, en précisant qu'il était un peu trop tôt pour prédire si nous irons dans une récession mondiale .

Ces chambardements économiques, et par extension géopolitiques, pourraient avoir un impact marqué sur l'économie canadienne, qui est la seule économie exportatrice de pétrole du sein du G7, et dont le budget pour l'année doit être présenté au cours des prochains jours, a encore mentionné Clément Gignac.

Les producteurs pétroliers du Texas, et plus particulièrement les producteurs de pétrole de schiste, sont ciblés par la rebuffade russe servie à l'Arabie saoudite. Photo : Reuters / Nick Oxford

Une joute à trois

Outre l'affrontement entre l'Arabie saoudite et la Russie, anciens partenaires maintenant en froid, Normand Mousseau, professeur à l'Université de Montréal et spécialiste des questions liées à l'énergie, évoque la présence d'un troisième joueur, les États-Unis.

Cela fait plusieurs années que les producteurs américains, avec le pétrole de schiste, augmentent la quantité de pétrole disponible; ils sont devenus les premiers producteurs mondiaux [en importance], et pour maintenir les prix élevés, l'OPEP et la Russie ont accepté de réduire la production , a-t-il déclaré en entrevue à RDI Matin.

Le professeur Mousseau estime par ailleurs que l'industrie pétrolière américaine est assez fragile, et que la Russie a décidé de profiter de l'effondrement des prix pour mettre K.O. l'industrie américaine, afin de reprendre le contrôle des prix à moyen terme .

Impossible de passer sous silence, également, la frustration de Moscou par rapport aux sanctions américaines contre le Venezuela, où fait affaire Rosneft, le grand producteur pétrolier russe, ou encore à propos de l'opposition de Washington à la construction d'un important gazoduc qui doit lier la Russie à l'Allemagne.

D'où, peut-être, une justification supplémentaire pour faire éclater cette alliance de circonstance entre Riyad et Moscou.

Au dire de M. Mousseau, l'impact de la crise sera « majeur » pour les pays dont l'économie dépend du prix du pétrole.

Qui flanchera en premier?

Paradoxalement, peut-être, bon nombre d'alliés de la Russie s'appuient sur la manne pétrolière pour assurer un certain niveau de vie à la population, en abaissant artificiellement les prix des produits de première nécessité. Un premier choc pétrolier, lors duquel le prix du baril a perdu plus de la moitié de sa valeur, avait déjà durement affecté l'économie vénézuélienne, dont les ventes de pétrole représentaient la quasi-totalité des revenus.

En Iran, un autre allié russe, une hausse du prix de l'essence en novembre dernier a provoqué des manifestations importantes et une répression particulièrement violente qui aurait fait, de l'avis d'Amnistie internationale, jusqu'à 1500 morts.

Et dans d'autres pays producteurs non alignés sur Moscou, mais à l'équilibre politique et social fragile, comme l'Algérie, l'Irak et le Nigeria, une surproduction et un effondrement des cours du pétrole seront une douloureuse épine dans le pied des gouvernements déjà ébranlés.

L'impact pourrait aussi se faire sentir en Arabie saoudite, écrit Le Monde. Le royaume est après tout un très grand exportateur de pétrole, et les visions de grandeur du prince héritier Mohammed Ben Salmane, mises à mal une première fois après l'assassinat du détracteur Jamal Khashoggi, pourraient être torpillées, faute de rentrées d'argent. Idem pour la coûteuse guerre au Yémen, où Riyad est engagée depuis plusieurs années contre les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran.

Au dire de Normand Mousseau, cette guerre de prix durera quelques mois, au moins, parce qu'une fois qu'on s'embarque là-dedans, c'est une question de qui cillera en premier .

Et de passage à l'émission Midi Info, sur les ondes d'ICI Première, le professeur de l'Université de Montréal a aussi mentionné qu'il y avait un aspect « guerre des nerfs » au coeur de cet affrontement. Ainsi, lorsque Moscou affirme pouvoir « très bien vivre » avec un baril de pétrole dont le prix tourne autour de 30 $ pendant de 6 à 10 ans , M. Mousseau y voit un acte de bravade .