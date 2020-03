Les Dynamiques du Cégep Sainte-Foy championnes québécoises

Plusieurs joueuses fidéennes se sont démarquées, dont Sabrine Khelifi nommée joueuse par excellence du championnat et qui a réalisé 20 points, 19 rebonds et 6 passes lors de la finale. Avec ses 16 points et 19 rebonds, sa coéquipière Rosemarie Dumont a obtenu le titre de joueuse du match.

Sabrine Khelifi, joueuse des Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy pourrait fort bien prendre le chemin des États-Unis Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Ces deux joueuses sont d’ailleurs dans l’œil des universités américaines pour intégrer la prestigieuse National Collegiate Athletic Association (NCAA). Rosemarie Dumont a obtenu une bourse d'études à l'Université Butler, en Indiana.

Rosemarie Dumont touchera une somme de 67 000 dollars américains par année pour jouer et étudier. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Prochaine étape : le championnat canadien

Avec cette victoire, les Dynamiques se mérite une place au prochain championnat canadien de basketball féminin de l’Association canadienne du sport collégial (ACSC) qui sera disputé à la Vancouver Island University du 18 au 21 mars.

L’an dernier lors de la finale canadienne, l’équipe de Sainte-Foy avait dû se contenter d’une deuxième place en perdant à domicile contre les Broncos d’Olds College.