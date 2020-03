Un Britanno-Colombien compile les données de la COVID-19 dans le monde

Un ancien diplômé de l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique a mis au point un système qui comptabilise les cas de COVID-19 au Canada et dans le monde.

En effectuant régulièrement des recherches en ligne, Curtis Kim s'est aperçu que les données mises en ligne par les grands médias n’étaient pas mises à jour efficacement.

Je trouvais que ce serait génial s'il y avait une seule plate-forme contenant toutes les données , explique M. Kim.

Le site s'appuie sur un ensemble de données publiques, notamment des informations fournies par le gouvernement du Canada, l'Organisation mondiale de la santé et l'Université John Hopkins.

Depuis le début de la crise, 27 cas de COVID-19 ont été confirmés en Colombie-Britannique.

Il y a 67 cas probables et confirmés de coronavirus au Canada, et plus de 100 000 cas ont été recensés dans le monde.