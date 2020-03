Lors de sa visite à Ottawa, Jason Kenney a présenté les grandes lignes de ses demandes au gouvernement fédéral, notamment ce qu’il considère comme ses huit priorités.

Dans une note interne, le ministère de Diversification économique de l'Ouest canadien (DEO) mentionne que ces priorités incluent une ristourne des paiements de péréquation de 2,4 milliards de dollars, des changements aux lois C-48 et C-69 ainsi qu’un appui du fédéral aux projets pétroliers et gaziers de la province.

Selon la note de DEODiversification économique de l'Ouest canadien , la visite de la délégation albertaine représente une étape sans précédent et une intensification importante des efforts de la province dans l'atteinte de ses objectifs.

Victoires à court terme pour l’Alberta

Parmi les mesures prises par le gouvernement fédéral, on dénote la réouverture du programme de croissance et productivité des entreprises qui offre des prêts sans intérêts aux entreprises innovantes.

La demande pour ces prêts est très élevée en Alberta, selon DEODiversification économique de l'Ouest canadien , et 40 millions de dollars ont été investis jusqu’à maintenant.

Les progrès effectués dans l’expansion du pipeline Trans Mountain serait une autre victoire pour l'Alberta, souligne le politologue de l’Université Mount Royal, Duane Bratt.

La note souligne l’importance que le gouvernement fédéral accorde aux Prairies. Duane Bratt, politologue de l'Université Mount Royal

Le fait qu'Ottawa accepte la taxe sur les émissions de carbone des grandes industries albertaines, fixée à 30 $ la tonne, fait aussi partie de ces compromis, affirme le politologue.

Aucun effet sur les priorités de Jason Kenney

Il n’y a aucun lien entre les efforts pour obtenir des victoires faciles et le travail nécessaire pour répondre aux demandes à grande échelle de l’Alberta, assure DEODiversification économique de l'Ouest canadien dans une déclaration. Le ministère ajoute qu’il ne s’agit pas non plus d’une manière de rejetter les demandes de Jason Kenney.

Trouver des points positifs est toujours important dans l'établissement d’un lien de confiance afin de s’occuper de problèmes à plus long terme , explique DEODiversification économique de l'Ouest canadien .

Les tensions entre l’Alberta et Ottawa ont grimpé au cours de la dernière année. La rhétorique anti-Trudeau utilisée dans la campagne électorale provinciale a pris de l’ampleur durant la campagne fédérale.

Certaines lois fédérales impopulaires en Alberta, incluant la taxe sur le carbone, et la réélection des Libéraux, ont fini par exacerber la colère et le sentiment de séparation de la province.

Quelques semaines après les élections fédérales, le gouvernement albertain mettait sur pied son panel pour un accord équitable.

Avec les informations de Elise Von Scheel