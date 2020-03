Le conseil municipal d'Ottawa se penche sur le train léger

Une première réunion spéciale du conseil a été convoquée pour une discussion à huis clos sur les problèmes qui affligent la ligne de la Confédération du train léger, artère principale du nouveau service de transport en commun.

Dès les deux premiers mois de sa mise en service, l'automne dernier, la ligne de la Confédération avait déjà subi une cinquantaine de défaillances. Depuis, les problèmes sont devenus chroniques pour ce qui est des portes, des roues, des rails, mais aussi de la mécanique et du système d'alimentation électrique.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des dizaines de personnes attendent l'arrivée du train léger à la station Tunney's Pasture. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Les conseillers recevront aussi une mise à jour sur l’entente légale avec Rideau Transit Maintenance (RTM). Des options devraient aussi être présentées sur les scénarios envisageables relativement à la ligne de la Confédération. Certains conseillers se demandent s'il pourrait y avoir résiliation du contrat.

Après cette réunion extraordinaire, les conseillers tiendront une autre réunion spéciale, cette fois avec le comité des finances, pour se concentrer sur la phase 2 du train léger. La phase 2 comprend le prolongement de la ligne de la Confédération vers l'est et l'ouest et le prolongement de la ligne Trillium, vers le sud, qui devrait se rendre jusqu'à l'aéroport international d'Ottawa.

Les usagers de la ligne Trillium de l'O-Train ont dû emprunter une navette entre les stations Bayview et Carling. Photo : Radio-Canada / Andrew Foote

Les conseillers devraient questionner le personnel de la Ville et des experts au sujet du contrat à SNC-Lavalin pour le prolongement de la ligne Trillium.

La semaine dernière, des centaines de pages de documents confidentiels ont été publiées, expliquant la décision du personnel de la Ville de recommander SNC Lavalin. Ces informations seront analysées lundi.

SNC-Lavalin a remporté le contrat de 1,6 milliard de dollars pour étendre la ligne Trillium plus au sud, et cela même si le modèle proposé n’atteignait pas la cote technique minimale.

La semaine dernière, 8 conseillers municipaux d’Ottawa ont demandé à l'ombudsman de l'Ontario d'examiner certaines des décisions ayant mené au lancement de la ligne de la Confédération du train léger et à l'attribution du contrat pour le prolongement de la ligne Trillium, vieille de 20 ans.