Après plusieurs mois de dysfonctionnements en tout genre avec le train léger, la Ville d'Ottawa va remettre un avis de manquement au Groupe de transport Rideau (GTR). Le consortium devra fournir un plan et un échéancier d’ici le 31 mars.

C'est une escalade importante. En clair, nous n'avons pas le service pour lequel nous avons payé , a déclaré le maire Watson au terme d'une longue rencontre à huis clos avec les autres élus, lundi, où il était question des nombreux problèmes de la ligne de la Confédération.

Nous avons été très patients, mais maintenant, nous n’avons plus de patience et c’est l’heure de leur donner un véritable coup de pied dans le derrière. Jim Watson, maire d'Ottawa

Au terme de cette rencontre, le conseil municipal a voté à l'unanimité en faveur d'une motion pour remettre au GTRGroupe de transport Rideau un avis de manquement dans les 24 prochaines heures. Cette motion est un signal clair que nous sommes fatigués des excuses , a ajouté en mêlée de presse le premier magistrat, flanqué entre autres du directeur général d'OC Transpo, John Manconi.

Dans un communiqué, l'administration municipale souligne [qu']il n'y aura pas d’interruption du service ferroviaire .

Le conseil [municipal] a également délégué au directeur municipal le pouvoir de prendre toute autre mesure requise en vertu de l’entente de projet pour donner suite à la décision du conseil. Le personnel fera rapport au conseil lors de sa réunion du mercredi 8 avril , peut-on aussi lire dans le communiqué.

Dans un courriel adressé à Radio-Canada, le Groupe de transport Rideau dit qu'il va examiner les prochaines étapes avec les principaux partenaires (SNC-Lavalin, EllisDon, ACS et Alstom).

Tous les partenaires s'engagent à continuer à respecter les termes de son contrat avec la ville et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que le système de train léger d'Ottawa offre un service optimal aux usagers , fait savoir le GTRGroupe de transport Rideau .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des dizaines de personnes attendent l'arrivée du train léger à la station Tunney's Pasture. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Dès les deux premiers mois de sa mise en service l'automne dernier, la ligne de la Confédération avait déjà subi une cinquantaine de défaillances. Depuis, les problèmes sont devenus chroniques pour ce qui est des portes, des roues, des rails, mais aussi de la mécanique et du système d'alimentation électrique.

M. Watson espère que le GTRGroupe de transport Rideau pourra régler les problèmes du système au plus tard d'ici la fin de l'été.

La possibilité de résilier le contrat plane toujours

Dans les derniers jours, certains intervenants ont soulevé la possibilité de résilier le contrat d'entretien de 30 ans qu'Ottawa a signé avec le consortium qui a construit le train léger.

Steve Kanellakos, directeur municipal de la Ville d'Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / Kate Porter

Si le maire Watson ne s'est pas avancé pas sur cet enjeu, prétextant ne pas vouloir dévoiler toutes les cartes de sa stratégie juridique, le directeur municipal, Steve Kanellakos, est allé un peu plus loin.

C’est une étape sérieuse : on les avertit que c’est la première étape qui pourrait mener à la résiliation du contrat s’ils ne rectifient pas les problèmes Steve Kanellakos, directeur municipal de la Ville d'Ottawa

Suivi sur la ligne Trillium

Les conseillers tiendront une autre réunion spéciale, cette fois avec le comité des finances, pour se concentrer sur la phase 2 du train léger. La phase 2 comprend le prolongement de la ligne de la Confédération vers l'est et l'ouest et le prolongement de la ligne Trillium, vers le sud, qui devrait se rendre jusqu'à l'aéroport international d'Ottawa.

Deux trains sur la ligne Trillium (archives). Photo : Radio-Canada / Andrew Foote

Les conseillers devraient questionner le personnel de la Ville et des experts au sujet du contrat à SNC-Lavalin pour le prolongement de la ligne Trillium.

La semaine dernière, des centaines de pages de documents confidentiels ont été publiées, expliquant la décision du personnel de la Ville de recommander SNC-Lavalin. Ces informations seront analysées lundi.

SNC-Lavalin a remporté le contrat de 1,6 milliard de dollars pour étendre la ligne Trillium plus au sud, et cela même si le modèle proposé n’atteignait pas la cote technique minimale.

La semaine dernière, 8 conseillers municipaux d’Ottawa ont demandé à l'ombudsman de l'Ontario d'examiner certaines des décisions ayant mené au lancement de la ligne de la Confédération du train léger et à l'attribution du contrat pour le prolongement de la ligne Trillium, vieille de 20 ans.