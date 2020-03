Chute des marchés boursiers

Les cours du pétrole chutent de près de 20 % après la décision de l'Arabie saoudite de casser ses prix de vente et de prévoir une forte augmentation de sa production au moment où l'épidémie de coronavirus réduit significativement la demande mondiale.

L'ensemble du monde financier, déjà mal au point en raison des dégâts économiques du coronavirus, voit rouge ce lundi. Vers 09h20 GMT, l'indice français CAC 40 chute de 6,2%. Il s'agit de sa plus forte baisse en séance depuis le 24 juin 2016, au lendemain du référendum sur le Brexit.

À Francfort, le Dax s'écroule de 5,82% et à Londres, le FTSE de 5,26%. Le Stoxx 600, le CAC 40 et le Dax sont officiellement en « bear market » (marché baissier) avec une baisse supérieure à 20% depuis leur récent plus haut de février.

La Bourse de Milan perd 8,54% après le placement en isolement depuis dimanche de plusieurs régions du Nord parmi lesquelles la Lombardie, la plus peuplée et la plus riche du pays, dans le but d'endiguer la propagation du coronavirus.

Outre l'Italie, le bilan sanitaire lié au coronavirus n'a cessé de s'alourdir au cours du week-end. Plus de 107 000 personnes dans le monde ont été contaminées par le virus dont l'impact sur l'économie mondiale ne fait plus de doute. La Chine a annoncé samedi une chute de 17,2% de ses exportations en janvier-février en rythme annuel.

Avec le plongeon des marchés d'actions et du pétrole, de nouvelles craintes surgissent sur le marché du crédit où certaines entreprises pourraient se trouver en difficulté pour rembourser leur dette, observent plusieurs intervenants de marché.

Les regards se portent vers les banques centrales et notamment vers la Banque centrale européenne (BCE), qui pourrait, dans la foulée du mouvement de la Réserve fédérale la semaine dernière, abaisser son taux de dépôt lors de sa réunion de politique monétaire prévue jeudi.

« Bien qu'une baisse des taux ne soit pas la panacée, comme l'a montré magistralement la réaction du marché à la Réserve fédérale, nous pensons que la BCE va être contrainte de baisser de 10 points de base son taux directeur afin de gagner du temps pour mettre en place une opération spéciale de refinancement en direction des PME/ETI de la zone euro », déclarent les économistes de Saxo Banque.

Wall Street est attendue en forte baisse et les Bourses européennes chutent à mi-séance lundi, la guerre des prix sur le marché du pétrole déclarée par l'Arabie saoudite venant s'ajouter aux multiples risques économiques et financiers liés à l'épidémie mondiale de coronavirus, qui continuent de précipiter les investisseurs sur les actifs refuges.

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en repli de près de 5%.

Pour ce dernier comme pour le CAC 40, il s'agit de la plus forte baisse sur une séance depuis le 24 juin 2016, au lendemain du vote des Britanniques en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

L'indice parisien évolue au plus bas depuis janvier 2019 et accuse désormais un repli de plus de 20% depuis son plus haut de février, la définition du « bear market » (marché baissier).

La Bourse de Milan perd quant à elle 10,17% au lendemain de l'annonce de mesures d'isolement de plusieurs régions, dont la Lombardie, pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 350 morts dans le pays.

Mais c'est bien le marché pétrolier qui est à l'origine du plongeon des indices boursiers après la décision de l'Arabie saoudite de baisser ses prix de vente et d'augmenter sa production, conséquence de l'échec des discussions entre l'OPEP et la Russie pour tenter de soutenir les cours.

Guerre des prix

Le Brent abandonne 21,71% à 35,44 $ le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 22,24% à 32,10 $. Il faut remonter à 1991, pendant la première guerre du Golfe, pour retrouver des chutes aussi spectaculaires.

Au-delà de la rupture au sein de l'OPEP-Russie et du revirement stratégique de Riyad, le marché du brut se prépare à une diminution durable de la demande mondiale : selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), celle-ci devrait accuser cette année sa première baisse depuis 2009.

« L'équilibre du marché dépend désormais de la production américaine », estime Paul Sankey, directeur exécutif de Mizuho Securities USA, qui s'attend à une période prolongée de cours entre 30 et 40 $.

Chutes des monnaies

Sur le marché des devises, le dollar poursuit sa descente aux enfers avec la perspective, jugée de plus en plus crédible, d'une nouvelle baisse de taux de la Réserve fédérale après celle d'un demi-point annoncée mardi dernier.

Le billet vert cède près de 3% face au yen, au plus bas depuis plus de trois ans, et se déprécie de plus de 1% face à l'euro, qui remonte à plus de 1,14 $, son plus haut niveau depuis janvier 2019.

Or, valeur refuge

Les métaux de base comme le cuivre et le nickel cèdent autour de 3% tandis que l'or reste orienté à la hausse après avoir franchi les 1700 $l'once pour la première fois depuis 2013.