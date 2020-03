Des mesures pour contrer la COVID-19 virent à l'émeute dans plusieurs prisons italiennes

Six détenus de la prison de Modène sont morts lors de mutineries engendrées par la suspension des visites familiales décidée par le gouvernement pour contrer la progression du coronavirus.

La nouvelle, d'abord rapportée par l’agence de presse Ansa et le Corriere di Bologna, a été confirmée par le directeur de l'administration pénitentiaire italienne, Francesco Basentini.

Il y a eu une série de rébellions à travers le pays , a-t-il confirmé lors d'une entrevue à la télévision. Selon lui, trois détenus sont morts à l'intérieur de la prison de Modène et trois autres ont rendu l'âme lors de leur transfert à l'extérieur.

Dans cet établissement carcéral situé au nord-ouest de Bologne, l’annonce de la suspension des visites aurait été accueillie par un incendie puis par une tentative d’évasion impliquant plusieurs dizaines de prisonniers.

Cette tentative aurait été repoussée, rapporte le Corriere di Bologna, mais les émeutiers auraient réussi à entrer dans l’infirmerie.

Selon Reuters, qui cite des sources au ministère de la Justice, deux des prisonniers morts à Modène ont succombé à des surdoses de médicaments, et un troisième a été trouvé inanimé sans que l'on connaisse la cause de son décès.

Des images diffusées par les chaînes de télévision italiennes montrent des véhicules de police et des camions de pompiers à l'extérieur de la prison, d'où s'élève une fumée noire.

Selon un syndicat de surveillants, le Sappe, la prison de Modène a été complètement détruite , par les émeutiers.

27 prisons touchées

L’agence Ansa répertorie des troubles dans pas moins de 27 prisons italiennes lundi. Le ministère italien de la Justice confirme que des incendies ont été allumés dans plusieurs prisons, provoquant d'importants dégâts.

À la prison San Vittore de Milan, dans le nord du pays, de multiples photos circulant sur les réseaux sociaux montrent des prisonniers qui ont réussi à grimper sur le toit. Certains ont brandi des banderoles pour demander d'être graciés.

Des détenus d'une prison de Foggia, à l’est de Naples, ont aussi réussi à s'échapper du périmètre de la prison, mais demeurent bloqués par la police, rapporte Ansa.

D'après le syndicat Sappe, deux gardiens de prison ont aussi été pris en otage à la prison de Pavie, dans le nord de l'Italie, mais ont été libérés grâce à une intervention de la police.

En vertu des mesures prises par le gouvernement, les prisonniers ne sont autorisés à s'entretenir avec des visiteurs que par téléphone ou d'autres moyens de communication à distance jusqu'au 22 mars.

Dès dimanche, un syndicat de la police pénitentiaire italienne, OSAPP, et une association italienne de visiteurs de prisons, Antigone, avaient signalé des mutineries à la prison de Modène et dans trois autres établissements carcéraux.

À la suite des modifications introduites par le gouvernement sur les visites en prison entre détenues et leurs familles, à cause du coronavirus, des protestations de détenus sont en cours dans les établissements pénitentiaires de Naples Poggioreale, Modène, Frosinone et Alexandrie , avait indiqué l’OSAPP.

Nous avons déjà averti sur l'augmentation des tensions dans les prisons, et sur le fait que cela pourrait se terminer en tragédie , avait quant à elle déclaré l'association Antigone dans un communiqué faisant état de ces révoltes de détenus.

Le gouvernement italien de Giuseppe Conte a ordonné dimanche la mise en quarantaine d'un quart de la population, dans une large zone du nord du pays, allant de Milan, la capitale économique, à Venise, haut lieu du tourisme mondial, pour endiguer le coronavirus.

Ces mesures, qui doivent rester en vigueur jusqu'au 3 avril, plombent gravement l'économie du pays, ce qui contribue à faire paniquer les investisseurs. À la mi-journée, la Bourse de Milan, en forte baisse depuis plusieurs jours, cédait plus de 10 %. Les autres bourses européennes continuent aussi de plonger.

L'Italie recense 7375 cas de COVID-19, dont 366 morts, selon le plus récent bilan livré dimanche par la Protection civile.