Cory Booker donne son soutien à Joe Biden

Selon le sénateur afro-américain du New Jersey, l’ancien vice-président va restaurer l’honneur du bureau ovale et va s’attaquer aux défis les plus urgents.

Cory Booker, qui a mis fin à sa campagne électorale en janvier dernier, croit que Joe Biden est en mesure de l’emporter contre Donald Trump et d’unir à nouveau le pays.

Plusieurs anciens candidats à l’investiture démocrate ont déjà apporté leur soutien à Joe Biden, dont la sénatrice Amy Klobuchar, l’ancien maire de South Bend Pete Buttigieg et le milliardaire Michael Bloomberg.

Tous ont estimé que l'ancien bras droit de Barack Obama était le mieux placé parmi les modérés pour faire barrage à Bernie Sanders, socialiste autoproclamé, dont les idées très à gauche pour les États-Unis font peur aux dirigeants démocrates.

L’auteure Marianne Williamson et le maire de New York Bill de Blasio ont quant à eux apporté leur soutien à Bernie Sanders.

De son côté, la sénatrice progressiste Elizabeth Warren, qui a abandonné la course vendredi après une série de revers cuisants, n'a pas encore apporté son soutien à aucun des deux grands candidats encore en lice.