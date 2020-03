Les limites du bruit possible, de retour sur les planches

La compagnie Satellite Théâtre présentera sa pièce Les limites du bruit possible le 10 mars à la salle Léo-Poulin d’Edmundston et le 13 et 14 mars au théâtre l’Escaouette de Moncton. C’est un retour sur les planches pour cette pièce qui a été en tournée en 2019.

Inspiré d’un poème du poète anglais Ted Hughes, ce spectacle avec peu de paroles offre au spectateur un théâtre physique avec masques, acrobaties et marionnettes. C’est comme regarder une peinture qui bouge sur scène , explique le metteur en scène, Marc André Charron. Ce dernier est aussi codirecteur de la compagnie Satellite Théâtre et sera de la partie dans les représentations de cette semaine, remplaçant le comédien Will Pinchin.

Pierre Robitaille est le concepteur des marionnettes et masques de la pièce. Photo : Avec la gracieuseté de / Satellite Théâtre

La pièce a comme thématique principale la résilience. Le spectateur se voit plongé dans une ambiance préhistorique, avec neuf interprètes proposant une série de récits fragmentés : Le code, c’est un peu que la seconde qu’ils mettent un costume contemporain, ils vont jouer ce rôle-là , dit Marc-André Charron. Quels types de costumes contemporains? Le costume de la famille, le costume du couple... Ces courts récits apportent donc réflexions de part et d’autre sur cette question de résilience, avec comme trame de fond, l’histoire.

Chaque univers a un peu son style, un peu son langage cinématographique, mais en même temps c’est un tout, et stylistiquement ça se fond bien l’un dans l’autre. Marc-André Charron, Metteur en scène de la pièce, directeur de création de Satellite Théâtre et comédien

Les acteurs créateurs de la pièce sont : Andréanne Joubert, Bianca Richard, Florence Brunet, Frédéric Gosselin, Jalianne Li, Léonie St-Onge, Ludger Beaulieu, Marc-André Charron et Pierre Robitaille, avec Dorie Kinnear et Will Pinchin à la création. Photo : Avec la gracieuseté de / Satellite Théâtre

Un effet rassembleur

Ce spectacle s’est construit sur trois ans et a rassemblé des joueurs d’ici et d’ailleurs. Les neuf interprètes sont originaires de différents lieux, au Canada comme à l’international. On a fait le tour de plusieurs territoires. Il y a eu trois périodes de création en Acadie, à Banff (Alberta) et à Montréal (Québec) , raconte Marc-André Charron.

Marc-André Charron est le premier Canadien francophone à recevoir son diplôme de la London International School of Performing Arts en Angleterre. Il a voulu, avec cette création, créer un effet rassembleur : Une partie de ce spectacle-là. pour moi, c’était le plaisir d’essayer de joindre ensemble différentes familles théâtrales que j’ai eues en Angleterre au Québec, et ici [...] que ces sensibilités-là sachent se répondre et inventer quelque chose ensemble . Le directeur de création de Satellite Théâtre se dit satisfait du résultat, tant au d'un point de vue artistique que interculturel.

Marc-André Charron est le directeur de création et le metteur en scène de la pièce de théâtre Les limites du bruit possible. Photo : Avec la gracieuseté de / Satellite Théâtre

Les limites du bruit possibles est une coproduction de Satellite Théâtre (Moncton), Pupulus Mordicus (Québec) et le Cirque-Théâtre des Bouts du Monde (Montréal) et Grafted Cede (Londres).

Pour Marc-André Charron, ces échanges sont de bon augure pour la pérennité du théâtre en Acadie : L'écosystème [du théâtre en Acadie] est de plus en plus en santé avec une compréhension de soi même de plus en plus importantes. Les collaborations entre les compagnies, francophones et anglophones se multiplient [...] C’est un bon signe.

Les dates des prochaines représentations ne sont pas encore connues.