Destination Italie: les agences de voyages sur le qui-vive

Actuellement, cette destination prisée par les voyageurs est durement touchée par l'épidémie de coronavirus. À ce jour, le gouvernement italien a d'ailleurs ordonné la mise en quarantaine de 16 millions de personnes, soit le quart de la population, pour endiguer la propagation de la maladie.

Pour l'instant, la décision d'annuler un voyage revient aux fournisseurs ou aux voyageurs. À l’agence Voyages à rabais de Trois-Rivières, la décision a été prise d’annuler les voyages en Italie prévus à court terme, soit au cours des prochaines semaines.

La propriétaire de l’agence, Sylvie Myre, a offert à ses clients un remboursement complet de leur voyage, sinon un crédit voyage.

On attendra toutefois avant de s’avancer sur les voyages qui sont prévus pour l’été et l’automne.

Pour qu’on puisse annuler un voyage et qu’il puisse ne pas y avoir de pertes de part et d’autre, il faut attendre que le gouvernement se positionne et dise d’éviter tout voyage non essentiel à destination , fait-elle valoir.

Dans une situation comme celle qui nous préoccupe actuellement avec le coronavirus, un virus qui s’apparente à celui de la grippe, c’est une situation qui peut changer rapidement. On se positionne pour les voyages des 30 prochains jours, mais on ne se positionne pas présentement sur des voyages qui auront lieu au mois d'août, septembre et octobre. Sylvie Myre, propriétaire de l'agence Voyages à rabais

En Italie à ce jour, on a annoncé la fermeture de tous les musées, théâtres, cinémas et autres salles de spectacles, et ce, jusqu'au 3 avril.