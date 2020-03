Deux morts dans une collision sur la route 148 près de Quyon

Deux personnes sont mortes et quatre autres personnes ont été blessées dans une collision impliquant deux véhicules, dimanche soir, sur la route 148 près de Quyon.

Les deux victimes — un homme et une femme dans la vingtaine — se trouvaient dans le véhicule qui se déplaçait en direction est sur la 148.

C'est ce véhicule qui s'est retrouvé complètement dans la voie inverse selon les autorités.

Un troisième occupant se trouvait à bord de ce véhicule et a subi des blessures sérieuses.

Dans l’autre véhicule qui circulait en direction ouest, la conductrice et ses deux enfants ont subi des blessures sérieuses , peut-on lire dans un communiqué envoyé par la MRC des Collines de l'Outaouais, lundi matin.

Les blessés ont été amenés à l'hôpital, mais on ne craint pas pour leur vie.

Un véhicule impliqué dans l'accident survenu dimanche soir. Photo : Radio-Canada / C.C.

L'accident est survenu vers 19 he sur la route 148 à l'intersection du chemin Murray près de Quyon.

Selon le lieutenant Dominic Robitaille de la MRC des Collines, la vitesse, l’alcool ou la drogue ne sont pas en cause pour l’instant dans cette collision.

Les enquêteurs de la MRC des Collines continuent leur enquête.

La route 148 a été fermée pour plusieurs heures et a été rouverte à la circulation tôt lundi matin.

Un tronçon problématique, dit la mairesse

La mairesse de la Municipalité de Pontiac, Joanne Labadie, estime que les 40 kilomètres de la route 148 qui se trouvent dans sa municipalité peuvent souvent être dangereux.

Dans les derniers cinq ans, il y a eu quatre morts sur la route 148, sur 180 accidents , a-t-elle confirmé, en ajoutant qu'il y a aussi eu environ dix blessés graves sur ces 40 kilomètres.

C’est dans le secteur de Luskville, surtout sur la portion quatre voies qu'il y a beaucoup de problèmes de vitesse , admet-elle, en précisant que c'est comme un dragway avec les quatre voies pendant cinq kilomètres. J'habite sur les quatre voies, donc je le vois de ma maison .

Mme Labadie a confirmé qu’elle travaille présentement avec le ministère de Transport du Québec sur les deux prochains ans afin de réduire les excès de vitesse près des résidences et des commerces, entre autres en réduisant les quatre voies vers le chemin du Village, et en ajoutant plus de signalisation qui rappelle aux conducteurs de réduire leur vitesse.

La mairesse a aussi révélé que l’an dernier, la municipalité a connu 35 accidents routiers impliquant des chevreuils sur une période de 14 mois, notamment entre Luskville et le chemin Cochrane.

Quant aux accidents de la route sur la route 148, Mme Labadie soutient que la plupart des accidents arrivent à cause de la haute vitesse.