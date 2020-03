L’Alliance des intervenantes en milieu familial en Outaouais est prête à faire grève

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ) tenait une assemblée générale à Québec, dimanche, pour discuter de l'entente de principe négociée avec le gouvernement Legault.

Selon la présidente de l'ADIM Outaouais, Manon Chénier, les intervenantes en milieu familial veulent un salaire à la hauteur de leur travail, et ne signeront pas une entente à bas prix. Photo : Radio-Canada

On n’était pas étonné du résultat , a révélé la présidente de l'Alliance des intervenantes en milieu familial (ADIM) en Outaouais, Manon Chénier, en entrevue avec Daniel Bouchard au Téléjournal Ottawa-Gatineau, dimanche soir.

On a des mandats de grève illimités, mais on ne veut pas en arriver là. Manon Chénier, présidente de l'ADIM en Outaouais

Selon Mme Chénier, la balle est dans la cour de M. Lacombe, de donner des mandats clairs à la table de négociation, et de déposer une offre monétaire qui a du bon sens .

Mme Chénier a ajouté que son syndicat souhaite signer une entente collective le plus rapidement possible. On est prêtes à s'asseoir à la table de négociations tous les jours s'il le faut .

Le ministre Lacombe déplore le résultat du vote

Une fois de plus, nous déplorons le fait que les parents doivent subir les impacts des moyens de pression , a fait savoir le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, dans un courriel adressé à Radio-Canada.

La conciliation famille-travail étant déjà un défi, nous regrettons le casse-tête supplémentaire. Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Il espère que les parties en négociation pourront arriver à une entente le plus rapidement possible .

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe (archives). Photo : Radio-Canada

Le député caquiste de Papineau a toutefois précisé que son gouvernement ne négocierait pas sur la place publique.

Les moyens de pression annoncés dimanche à Québec découlent de négociations entre la FIPEQ Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec et le ministère de la Famille qui étaient au point mort.

Les intervenantes des services de garde en milieu familial exigent, entre autres, une hausse de salaire de 30 %, un rattrapage salarial qui aurait dû être fait il y a plusieurs années, selon la FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec . Cela représenterait un salaire de 16,75 $ de l'heure.

Le ministère de la Famille a maintenu son offre monétaire à 12,48 $ de l’heure, alors que le salaire était précédemment de 12,42 $ de l'heure. La proposition d'augmentation de 6 ¢ a été reçue comme une insulte par les éducatrices et leur fédération.

Message aux parents

Si la menace de grève est mise à exécution, ce sont 60 000 enfants qui pourraient être privés d’éducatrice. L’impact sur les familles sera important, notamment pour les parents qui devront trouver des solutions alternatives durant le débrayage.

La présidente de la FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec , Valérie Grenon, avait un message à envoyer aux parents à ce sujet. Si le parent se sent pris au piège, je le répète et je ne les répéterai jamais assez, c'est au ministre [de la Famille] de dénouer l'impasse , a-t-elle martelé.

La tenue de cette assemblée générale le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, se voulait par ailleurs un symbole. Les femmes constituent en effet 99 % des membres de la FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec .

Avec les informations de Hadi Hassin et de Daniel Bouchard