Ottawa nomme Bob Rae comme envoyé spécial pour les enjeux humanitaires

Justin Trudeau a annoncé son intention de nommer l'avocat de formation et ancien chef par intérim du Parti libéral du Canada, Bob Rae, au poste d’envoyé spécial du Canada pour les enjeux humanitaires et relatifs aux réfugiés.

Dans ce rôle, Bob Rae est appelé à poursuivre le travail qu'il a entrepris en tant qu'envoyé spécial auprès du Myanmar, peut-on lire dans le communiqué diffusé lundi. Il y est mentionné que M. Rae abordera plus largement d'autres questions urgentes concernant l’aide humanitaire et les réfugiés dans le monde entier.

L’envoyé spécial [Bob Rae] a toujours su mettre ses observations judicieuses et son professionnalisme au service des Canadiens. Je le remercie pour le travail important qu’il a accompli dans le cadre de la crise humanitaire et sécuritaire dans l'État de Rakhine, au Myanmar. Je sais qu'il continuera de bien servir les Canadiens et le monde entier dans son rôle qui est maintenant élargi. Justin Trudeau

En octobre 2017, le premier ministre canadien avait en effet nommé Bob Rae au poste d’envoyé spécial du Canada auprès du Myanmar pour insister sur la nécessité de résoudre la crise humanitaire et sécuritaire dans ce pays de l'Asie du Sud-Est. Il avait notamment pour mission d’évaluer la situation touchant les populations vulnérables.

L'armée du Myanmar a lancé en août 2017 des attaques contre les Rohingyas dans le cadre de ce qui a été largement considéré comme un acte de nettoyage ethnique comprenant des massacres et des viols. Des villages entiers de Rohingyas ont été littéralement rasés et la violence systémique a forcé plus de 700 000 musulmans rohingyas à fuir leur pays. La plupart d'entre eux ont fui vers le Bangladesh voisin et ont créé l'un des plus grands camps de réfugiés au monde.

Bob Rae a publié son rapport final en avril 2018. Il y a présenté les causes sous-jacentes de la crise des Rohingyas et a formulé des recommandations pour le gouvernement du Canada. Ottawa s'est ensuite appuyé sur ces recommandations afin d'établir sa Stratégie pour répondre à la crise des Rohingyas au Myanmar et au Bangladesh, en mai 2018.

Le nouvel envoyé spécial pour les enjeux humanitaires et relatifs aux réfugiés aura désormais pour mandat plus élargi de soutenir les efforts diplomatiques d'Ottawa et « collaborera avec la communauté internationale et les Nations Unies pour élaborer une intervention internationale coordonnée », selon le communiqué.

Il sera également amené à travailler « avec les Canadiens, la société civile et le milieu universitaire au pays » pour traiter des questions liées à la situation au Myanmar et à d'autres crises humanitaires et des réfugiés.