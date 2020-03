Des femmes africaines francophones débattent de leur condition au Canada

Pour les nouveaux arrivants, il est parfois difficile de concilier la culture d’origine avec celle du pays d’accueil. Ceci se vérifie aussi pour les femmes africaines venues immigrer au Canada.

Originaire de la Guinée et installée au Manitoba depuis 16 ans, Ramatoulaye Cherif a tenu à organiser cette table ronde pour discuter des réalités des femmes en général et des défis de la femme africaine en particulier .

Pour elle, le premier défi est culturel , avec un tiraillement de la volonté entre ne pas perdre la culture d’origine et s’intégrer dans son pays d’accueil.

En Afrique, la société s’attend beaucoup à ce que la femme se sacrifie pour ses enfants, son mari, ou autres et on vient ici avec une société plus libre, mais tous les hommes ne sont pas à ce niveau d’ouverture et c’est à ce moment qu’apparaissent plusieurs défis. Ramatoulaye Cherif, organisatrice de la table ronde

Henriette Mukessa, l'une des panélistes du débat originaire de la République démocratique du Congo, acquiesce et ajoute que de nommer les défis permet surtout de voir ce qu’il est possible de faire positivement pour améliorer la condition de la femme africaine au Canada.

Anna Ndiaye, une autre panéliste, souligne que le 8 mars est une journée de lutte pour le droit des femmes et que le leadership et l’indépendance des femmes africaines sont des causes pour lesquelles il faut se battre tout au long de l’année.

Être francophone, un défi supplémentaire

D’un autre côté, Blandine Tona, la modératrice du débat, avance que la place de la francophonie multiculturelle incluant les Africains n’est pas assez grande et que cela contribue à rendre encore plus difficile pour une femme africaine et francophone de s’intégrer.

Avec ce débat et d’autres actions, elle veut faire en sorte de ne pas contribuer au sexisme qui a "invisibilisé" les femmes noires minoritaires .

Henriette Mukessa affirme aussi avoir rencontré des problèmes de langue en arrivant au Canada. Mère seule et sans possibilité de trouver un emploi avec son faible niveau d’anglais, elle dit s’être oubliée personnellement pour surmonter ces épreuves et s’occuper de ses enfants.

C’est pour cette raison que Ramatoulaye Cherif tenait à axer cette table ronde sur la femme africaine francophone, pour souligner ce défi supplémentaire.

Pour terminer, toutes les femmes présentes à ce débat se sont entendues sur une chose : ces initiatives doivent être organisées plus souvent pour libérer la parole et permettre plus de solidarité entre les femmes africaines tout au long de l’année.