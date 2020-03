Des revendications nombreuses en cette Journée internationale des femmes

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Marche pour la Journée internationale des femmes le 8 mars 2020 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

On n’est pas encore à destination. On a encore beaucoup de chemin à faire pour dire qu’on a atteint l’égalité entre les genres , souligne Nelly Dennene, directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick ( RFNBRegroupement féministe du Nouveau-Brunswick ).

Mon salaire, mes droits, mon autonomie, c’est au niveau de l’équité salariale, des droits reproductifs, tous ces enjeux-là qui ne sont pas réglés au Nouveau Brunswick en 2020 , dit Mme Dennene.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  « Les femmes fortes élèvent des filles fortes », lit-on sur l'affiche de cette participante à la marche du 8 mars 2020 à Moncton, pour la Journée internationale des femmes. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Des organisatrices du rassemblement de ce 8 mars réclament aussi que l’entreprise privée respecte le principe d’équité salariale une fois pour toutes.

Les emplois où il y a surtout des femmes sont souvent moins bien payés que les emplois équivalents où il y a surtout des hommes, s’insurge Johanne Perron, directrice de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick. On veut une loi pour le secteur privé , dit Mme Perron. Il y en a une pour le secteur public, et on a vu le bienfait que ça a apporté aux femmes.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Marche pour la Journée internationale des femmes le 8 mars 2020 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Les revendications étaient nombreuses et variées.

Ce qui me tient beaucoup à coeur, c’est l’accès aux services de santé , dit Andrée-Anne Leblanc. On ne prend pas au sérieux la douleur et les problèmes de santé des femmes. On est souvent mises de côté et ignorées pour très longtemps.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Rassemblement à l'occasion de la Journée internationale des femmes le 8 mars 2020 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Au travail, il y a toujours des obstacles, remarque Lucky Kasendwe. Même pour avoir des postes de responsabilité, il y a tout le temps des limites. Je marche aussi pour ça, c’est un combat qui nous réunit toutes , remarque-t-elle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Marche pour la Journée internationale des femmes le 8 mars 2020 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Precious Abygail Dedam, qui a des racines mi’kmaq et acadiennes, demande que les femmes, notamment celles des Premières Nations, puissent vivre en sécurité.

Tu ne te sens pas en sécurité à nulle part que tu vas, et ce n’est pas normal. Il faut que des choses soient faites, il faut qu’il y ait un changement dans l’éducation, avec le système juridique , dit-elle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Rassemblement lors de la Journée internationale des femmes le 8 mars 2020 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

La question de l’avortement [...] au Nouveau-Brunswick est cruciale , mentionne Marie Cadieux. On n’a pas vraiment accès. Je ne peux pas faire autrement que d’être ici.

D’après le reportage de Wildinette Paul