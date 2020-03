La  Journée internationale des femmes soulignée à Val-d'Or

Il a notamment été question de la vision autochtone du féminisme, alors que les femmes autochtones sont surreprésentées au sein des services d'hébergement en violence conjugale offerts à Val-d'Or.

Sakia Wabie-Alarie a animé un atelier sur la vision autochtone du féminisme lors de la Journée internationale des femmes à Val-d'or. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

Le chant de l'eau, “Wabi Nabo”, rappelle que dans les croyances autochtones, la femme est porteuse d'eau.

Nous le femmes on est les porteuses d'eau parce que c'est nous qui portons les enfants. C'est nous qui permettons aux âmes des enfants de venir au monde. Donc on est vraiment considérées comme sacrées. Et on est en train de se reconnecter avec ce sacré-là , estime Sakia Wabie-Alarie, une métisse de mère anishinabeg venue présenter un atelier sur la vision autochtone du féminisme.

Le colonialisme est encore très présent, systémique. C'est un colonialisme qui est présent dans les systèmes, un peu comme le féminisme voit le patriarcat. Nous c'est vraiment le colonialisme qui vient vraiment nous toucher. Les femmes sont en train de réaliser l'importance du respect de leur corps en lien avec la terre mère, de leur culture, de leurs origines et aussi de la protection de l'eau. Sakia Wabie-Alarie

Une notion plus que jamais d'actualité, selon elle. Elle pense entre autres aux récents blocages ferroviaires en lien avec le différend entourant le gazoduc Coastal GasLink et la nation Wet'suwet'en.

C'est beaucoup les femmes qui prennent la parole parce qu'on est en train de prendre conscience de nos traditions et de l'importance de l'eau. Parce qu'on est les porteuses d'eau, les hommes eux, c'est différent. Donc, oui, on est vraiment à un point tournant, je pense , fait-elle valoir.

Double facteur de vulnérabilité

La clientèle autochtone demeure tout de même prépondérante au sein des services d'hébergement en violence conjugale dispensés par l'organisme Le Nid de Val-d'Or.

La représentante politique et communautaire de l'organisme Le Nid de Val-d'Or, Chantal Lalonde. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

C'est environ la moitié de nos femmes qui sont des autochtones donc ça fait longtemps qu'on travaille pour les inclure le plus possible assure la représentante politique et communautaire du Nid et coordonnatrice du comité organisateur de la journée du 8 mars, Chantal Lalonde.

Je vous dirais que la plupart des organismes essaient d'être de plus en plus inclusifs. Par exemple nous autres au Nid, on a des points de services dans les deux communautés autochtones, à Lac-Simon et Kitcisakik. On essaie de s'y rendre le plus souvent possible , dit-elle.

Au dernier coup de sonde de Statistique Canada, 10 % des femmes autochtones ont déclaré avoir subi de la violence physique ou sexuelle de la part d’un conjoint ou ex-conjoint, comparativement à 3 % des femmes non autochtones.