Près d'une centaine de Nord-Côtières à la Marche mondiale des Femmes 2020

C’est la cinquième fois qu'un groupe de la Côte-Nord participe à la Marche mondiale des Femmes, selon Martine Michel, coordonnatrice à la Pointe du jour, le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de Sept-Îles.

On part toujours avec un autobus de Sept-Îles, un autobus de Baie-Comeau et on organise plusieurs activités dans l’année pour pouvoir financer ces expéditions. Déplacer 90 femmes depuis nos régions, c’est toujours beaucoup de logistique , souligne-t-elle.

C’est la cinquième qu’on organise et c’est toujours un grand succès! Martine Michel, coordonnatrice à la Pointe du jour

Une quarantaine de femmes se sont rassemblées au pub St-Marc dimanche après-midi pour le lancement des préparatifs nord-côtiers de la Marche mondiale des Femmes. Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac-Poirier

Cette année, les revendications de la Marche mondiale des Femmes (MMF) touchent cinq enjeux, soit la lutte contre la pauvreté des femmes et des familles, les violences faites aux femmes, les changements climatiques, les femmes migrantes et immigrantes, et les femmes autochtones.

D'ailleurs, sur les 90 femmes de la Côte-Nord qui participeront à l'événement, les organisatrices réserveront 10 places à des femmes autochtones.

Précisément, le projet, c’est de choisir dix femmes autochtones qui vont à leur manière s’approprier les revendications , explique la coordonnatrice du volet autochtone de la marche pour le CALACSCentre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel , Maria-Louise Nanipou.

Elle précise qu'à Sept-Îles, près de 50 % de la clientèle des organismes œuvrant auprès des femmes est autochtone.

Avec les informations de Marie Kirouac-Poirier