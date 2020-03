Une entreprise abandonne la construction de dizaines de maisons à Lac Saint-Martin

La société Fresh Projects avait un conclu un contrat de plusieurs millions de dollars pour la construction de maisons dans la Première Nation après les inondations de 2011.

La semaine dernière, l'entreprise a cessé de travailler sur les 70 logements restants, y compris les appartements, selon Services aux Autochtones Canada. Le chef de Lac Saint-Martin, Adrian Sinclair, a déclaré que le nombre de logements inachevés est plus proche de 30.

C'était une nouvelle pour moi , a déclaré Adrian Sinclair. Ma seule préoccupation était le logement des évacués et j'étais très satisfait du travail qui a été fait par Fresh Projects, mais malheureusement ils ont dû déposer le bilan .

CBC a laissé un certain nombre de messages au personnel de Fresh Projects la semaine dernière, mais n'a pas eu de réponse. Les comptes Instagram de la société et son site Web étaient hors ligne mardi, et la page Facebook supprimée mercredi.

Un avocat répertorié comme représentant des dirigeants de l’entreprise dans un document de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba datant de janvier 2020 a refusé de confirmer s'il représentait toujours la société.

475 évacués sont retournés chez eux

Mercredi, des membres de l'agence fédérale ont rencontré le gouvernement du Manitoba et les dirigeants de Lac Saint-Martin pour confirmer que l'entrepreneur avait quitté le chantier.

La division scolaire de Brandon a confirmé mardi que les travaux à l'école Maryland Park avaient également cessé lundi après avoir été informée que Fresh Projects avait cessé ses fonctions.

Certains évacués sont revenus en 2017 lorsque la première vague de maisons a été achevée.

Services aux Autochtones Canada a indiqué que jusqu'à présent, 475 d'entre eux sont retournés à Lac Saint-Martin.