Marche des femmes : Premières Nations et enseignants aux premières lignes à Toronto

Des milliers de personnes ont célébré la Journée internationale de la femme à Toronto dimanche avec un rassemblement et une marche dans les rues du centre-ville.

« Le monde est en feu - Nous nous levons » était le thème de cette année. Les organisateurs ont précisé avoir invité des groupes des Premières Nations à ouvrir la marche, suivis des groupes d’enseignants. Ceux-ci sont en pourparlers depuis des mois avec le gouvernement de Doug Ford afin de renouveler leurs conventions collectives échues depuis le 31 août.

« Les emplois que M. Ford décide d'attaquer sont souvent ceux où il y a beaucoup de femmes, comme l'éducation et les infirmières aussi », explique Louisa Julius, enseignante qui participait à la marche.

Un rassemblement a eu lieu dans l’auditorium de l’institut ontarien des études en éducation avant la marche. Photo : Radio-Canada / James Morrison-Collalto/CBC News

Avant la marche dans les rues de la métropole, un rassemblement a eu lieu dans l’auditorium de l’institut ontarien des études en éducation (Ontario Institute for Studies in Education, OISE). Devant une salle bondée, des invitées ont pris la parole pour dénoncer les compressions en éducation du gouvernement de Doug Ford et pour demander au gouvernement canadien de respecter les droits des Premières Nations.

* Avec des informations de CBC News