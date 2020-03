Grande-Rivière se mobilise pour venir en aide aux sinistrés

Citoyens et élus se mobilisent pour venir en aide aux résidents qui ont tout perdu dans l'incendie qui a détruit un immeuble résidentiel de la rue des Belles-Feuilles, à Grande-Rivière, vendredi.

Sur les réseaux sociaux, quelques citoyens ont pris l'initiative personnelle de récolter des noms et des numéros de téléphone pour éventuellement amasser des dons.

De son côté, la Ville tente également de rassembler les ressources nécessaires pour aider équitablement les sinistrés.

Dans les heures suivant le drame, ce sont les équipes de la Croix-Rouge qui ont pris en charge les sinistrés, mais la Ville planche actuellement sur des solutions à long terme, selon le maire, Gino Cyr.

La Croix-Rouge a fait un excellent travail, mais c'est à court terme. La Municipalité va être partenaire aussi de cette démarche-là et on va accompagner les gens. Gino Cyr, maire de Grande-Rivière

L'équipe municipale va se réunir. On a un plan d'action qui va être dévoilé. Il y a des actions qui vont être mises en place. On a pris le numéro de téléphone de chaque sinistré, on va les contacter , assure le maire.

Il précise que la Ville offrira notamment des ressources psychosociales lundi après-midi, et établira un plan pour remeubler et équiper ses citoyens.

Au total, une vingtaine de résidents occupaient l'immeuble qui a été complètement ravagé par les flammes vendredi.

Par ailleurs, une femme de 77 ans, Paulette Nicolas, a perdu la vie à la suite d’une chute à l’extérieur du bâtiment, selon les policiers.