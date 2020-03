Une semaine d’activités pour faire découvrir la région aux nouveaux arrivants

Les Carrefours jeunesse-emploi de l’Abitibi-Témiscamingue s’unissent pour offrir des activités d’accueil partout sur le territoire.

C'est la première fois qu'une telle initiative est offerte avec comme objectif de permettre aux nouveaux arrivants de découvrir l'ensemble des MRC.

L'agente d’attraction, de développement et de communication au Centre ressources jeunesse, Claudine Balaux-Veillette croit que ça permet d'assurer la rétention ses nouveaux arrivants.

Le service d'attraction de la main-d’œuvre, d'accueil et d'intégration existait dans chacun des CJE. Mais on a une stratégie régionale qui s'appelle attraction Abitibi-Témiscamingue et puis on avait chacun de notre côté des activités d'accueil et on s'est dit pourquoi ne pas en faire la promotion régionalement parce que les gens lorsqu'ils intègrent un territoire, ils ne connaissent pas les autres MRC, dit-elle. Nous, on les encourage à aller dans les autres MRC, participer à des activités pour découvrir la région au complet.

Il y aura notamment des activités d'hiver, de traîneau à chiens, des glissades, une cuisine collective aux saveurs de l'île Maurice et une rencontre autour de mets maghrébins. Des activités qui sont ouvertes à toute la population.