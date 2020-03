Démission du directeur de l’Alliance française d’Edmonton

Depuis quelques années, je me disais qu’il était temps que je passe à autre chose , admet Anthony Bertrand.

Cette démission, le directeur de l'Alliance française l’a mûrement réfléchie avant d’en faire l’annonce officielle, samedi, lors de l’Assemblée générale de l’association.

Il n’en reste pas moins que c’est difficile de laisser une structure, une organisation comme l’Alliance française, qui revient de loin, qui renaît de ses cendres , nuance-t-il.

Saut dans le vide

Spécialiste du comportement animal, Anthony Bertrand trappait des loups et des cougars dans les Rocheuses avec un groupe de recherches de l’Université de l’Alberta, avant de donner une tout autre direction à sa carrière.

J’avais un deuxième garçon en route, je voulais pouvoir être avec ma famille au quotidien, donc il fallait que je trouve quelque chose en ville et j’ai fait une transition, un virage complet , dit-il.

À son entrée en fonction à l’Alliance française en 2010, Anthony Bertrand découvre qu’il a pris la tête d’un organisme à l’agonie.

Je n’avais aucune idée dans quoi je mettais les pieds et ça a été un choc , commente-t-il. J’ai réalisé qu’on était à peine au-dessus de 100 000 $ de chiffre d’affaires brut, et on a découvert près de 40 000 $ de dettes. C’était assez terrible.

Convaincu du potentiel de l’Alliance française, il s’y implique à bras le corps pendant près d’une décennie.

De la consolidation des équipes pédagogiques au dépoussiérage de l’image de l’Alliance, en passant par la mise sur pied de nouveaux partenariats et la création d’événements culturels, comme le festival de la bande dessinée francophone ou Make Music Edmonton, Il redonne vie à l’organisme.

Et maintenant en 2020, on est passé de 100 000 $ de chiffre d’affaires, à 500 000 $ de chiffre d’affaires brut et on a une structure solide, donc je pars en sachant que l’Alliance française à un bel avenir devant elle , exprime-t-il.

Reconnaissance

Si Anthony Bertrand démissionne avec le sentiment du devoir accompli, il reconnaît avoir de gros regrets quant à la place qu’occupe l’Alliance au sein de la communauté francophone d’Edmonton.

Elle n'est pas forcément toujours reconnue comme elle le devrait , déplore celui qui s’est senti tenu à l’écart de la plupart des autres organismes, qui sont réunis sous le toit de la Cité francophone, alors que l’Alliance francophone a pignon sur la 123e Rue.

C’est vrai qu’on n’a pas tout à fait le même public, reconnaît-il, puisqu’on s’adresse aussi au public anglophone qui fait vivre l’association en venant prendre des cours.

Anthony Bertrand, qui se défend fièrement d’avoir fait, pendant une décennie, la promotion d’une francophonie plurielle, a l’impression que la reconnaissance de cet effort peine encore à sortir des murs des locaux de l’Alliance.

Plutôt que de rester juste dans une enclave francophone qui lutte pour juste survivre, l’Alliance française est au contact du monde anglophone en essayant de lui faire traverser les barrières linguistiques et donc faire grandir la communauté francophone de cette façon. Il faut que cela soit reconnu par le reste de la francophonie d’Edmonton. Anthony Bertrand, directeur de l'Alliance française d'Edmonton.

Au suivant

Cette tâche, il a préféré la confier à son successeur.

L’alliance a pris beaucoup de place dans ma vie, ça a été beaucoup de sacrifices, c’est un stress constant, c’est un énorme engagement , poursuit-il.

En passant le flambeau, j’ai espoir que ça va permettre aussi à l’Alliance de grandir. Quelque part, au bout de dix ans, j’ai fait le tour du sujet, et peut-être que je suis la limite à l’expansion de l’Alliance, parce qu’il faut d’autres visions, une autre énergie. Anthony Bertrand, directeur de l'Alliance française d'Edmonton

Après avoir été d’abord biologiste dans les Rocheuses, puis directeur de l’Alliance, M. Bertrand se tourne maintenant vers le milieu des affaires.

Mais c’est encore plein de choses à régler, plein de détails, donc pour l’instant je garde ça pour moi , se contente-t-il de dire.

Pour lui, ce départ est plus synonyme d’un au revoir que d’un adieu à la communauté francophone.

Bien sûr que je vais continuer à être impliqué dans la communauté francophone, où il y a des choses qui sont merveilleuses, mais aussi scandaleuses et qui ne me plaisent pas , lâche-t-il en faisant notamment référence aux événements qui ont secoué le Centre d'accueil et d'établissement du nord de l'Alberta ou encore l'Association canadienne-française de l'Alberta.

Anthony Bertrand garde, en outre, sa casquette de consul honoraire de France à Edmonton.