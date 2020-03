Un programme d'accès à la propriété victime de son succès

Avec ce programme, les acheteurs peuvent profiter d'une subvention qui s'élève à 5 % de la valeur de la maison, jusqu’à concurrence de 7000 $.

Dave O’Connor fait partie de ceux qui ont pu y avoir accès. Sa conjointe et lui deviendront bientôt propriétaires de la maison qu’ils louent. Ce programme a été le coup de pouce dont ils avaient besoin pour acheter leur première maison.

Aujourd'hui, c'est pas facile d’amasser ce fameux 5 %, dit-il. Surtout avec la crise immobilière qu'il y a eu aux États-Unis, c'est plus difficile. Donc, ça donne un coup de main.

En seulement trois mois, 16 personnes s’en sont prévalues. Le programme a vu le jour en novembre, et a été renouvelé en janvier. Les deux enveloppes de 50 000 $ prévues pour les années 2019 et 2020 ont donc été entièrement utilisées.

On est un peu victime de notre succès, lance la conseillère municipale du district de la Madeleine, Sabrina Roy. C'est un milieu de vie qui est quand même exceptionnel. Il y a de beaux parcs, des écoles primaires et secondaires.

Pour avoir accès au programme, plusieurs conditions s’appliquent, comme ne pas avoir été propriétaire au cours des cinq dernières années. Les nouveaux propriétaires doivent également habiter dans la maison achetée durant au moins trois ans.

La maison achetée doit également se trouver dans un quadrilatère formé des rues des Ancêtres et Saint-Maurice à l'est, de la rue de Grandmont au nord, de la rivière Saint-Maurice à l'ouest et au fleuve Saint-Laurent au sud.

Le Programme d'accès à la propriété du Bas-du-Cap est limité à une partie plus défavorisée du secteur Cap-de-la-Madeleine. Photo : Ville de Trois-Rivières

Ce programme s’inscrit dans une démarche de revitalisation du secteur.

Aux yeux des conseillers municipaux Pierre-Luc Fortin et Sabrina Roy, c'est aussi un bon coup de pouce pour avoir accès à la propriété. Les conseillers du secteur Cap-de-la-Madeleine ont bon espoir que le programme sera renouvelé l’an prochain.

D'après le reportage de Sarah Désilets-Rousseau