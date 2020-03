Le bilan routier ne s'améliore pas en Abitibi-Témiscamingue, selon des statistiques de la SQ

La Sûreté du Québec a enregistré 21 collisions mortelles en Abitibi-Témiscamingue entre avril 2018 et mars 2019.

C'est cinq victimes de plus qu'en 2017-2018, selon le plus récent Rapport annuel des activités du corps policier.

Le secteur de Rouyn-Noranda a enregistré la plus importante hausse en une année, passant de quatre à huit victimes, mais une seule victime en 2016-2017.

À long terme, la SQSûreté du Québec prévoit une hausse de ce type de collision dans cette région.

Elle affirme avoir pris plusieurs actions ont pour contrer cette tendance, avec notamment la présence des patrouilleurs et des interventions sur les principales artères du territoire de la MRC.

Une équipe d’intervention régionale spécifique à la problématique de la route 117 a également été créée , ajoute la SQSûreté du Québec dans son rapport.

Dans le secteur de la Vallée-de-l'Or, le document fait état de sept morts cette année alors qu'en 2017-2018, il y en a eu six.

La baisse la plus significative est enregistrée en Abitibi, avec deux victimes cette année contre six l'année d'avant. Il y a eu également deux morts au Témiscamingue et deux en Abitibi-Ouest.

L'Abitibi-Témiscamingue a enregistré un peu plus de 4300 collisions, tous types confondus. Le bilan précédent fait état de 4276 collisions.

Cela inclut les collisions avec blessés graves, légers et matérielles ou hors des chemins publics.

Le secteur de la Vallée-de-l'Or caracole au sommet de la liste avec 1 448 accidents.

Améliorer la route 117

Les élus de la région croient que l'amélioration du bilan routier passe par des investissements sur la route 117.

D'ailleurs, il y a quelques jours, la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue demandait des actions concrètes pour améliorer la sécurité et la fluidité sur l'axe routier reliant Val-d’Or et Rouyn-Noranda.

Le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue Pierre Dufour s'est quant à lui voulu rassurant, promettant des annonces prochainement. Il croit par ailleurs que la route 117 doit devenir un projet de société.