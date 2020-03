Les garderies en milieu familial continuent leurs moyens de pression

Les 9600 membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec décideront dimanche si elles adoptent un mandat de grève.

Ce mandat permettrait à la Fédération, affiliée à la CSQ, de déclencher une demi-journée ou une journée complète de grève si les négociations avec le gouvernement du Québec n'étaient pas satisfaisantes.

Les résultats du vote de grève devraient être annoncés plus tard dimanche.

Ces mesures s'inscrivent dans des moyens de pression entamés en janvier.

Une grève pour être prises au sérieux

Cette démarche syndicale vise à affirmer la volonté de ses membres de continuer à négocier, indique la présidente de l'Alliance des intervenantes en milieu familial (ADIM) sur la Côte-Nord, Sylvie Boisclair.

Parce que nous autres, présentement, on ne se considère pas prises au sérieux. Sylvie Boisclair, présidente ADIM Alliance des intervenantes en milieu familial sur la Côte-Nord

Les responsables de services en milieu familial demandent notamment une augmentation salariale.

Nous autres, on n'est pas payé à l'heure, on est payé à la subvention. Mais avec tout ce qu'on a à payer, ce qu'il reste dans nos poches, c'est l'équivalent de 12,42 $ de l'heure. Le gouvernement nous a offert l'équivalent de six sous de l'heure, donc ça nous donnerait un salaire de 12,48$ , soutient Mme Boisclair.

On est encore en dessous du salaire minimum. Sylvie Boisclair, présidente ADIM Alliance des intervenantes en milieu familial sur la Côte-Nord

Les femmes monoparentales sont particulièrement atteintes par la précarité de leur situation, indique la déléguée syndicale. La fille qui est monoparentale avec ses enfants et c'est elle, le salaire de la maison, bien elle a de la misère à arriver. Elle ne peut pas joindre les deux bouts , affirme Sylvie Boisclair.

Avec les informations d'Alexie André Belisle