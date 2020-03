10 à 20 cm de neige attendus dans le centre de la province

Les secteurs de Beauval, Meadow Lake, La Ronge, Prince Albert et les Battlefords sont notamment concernés et devraient avoir une accumulation de neige comprise entre 10 et 20 cm.

Les plus importantes accumulations de neige sont à prévoir sur les régions de Melfort, de Nipawin et de la baie d'Hudson.

En plus de la neige, de la pluie verglaçante est possible dans ces régions.