Impôts : service gratuit pour les personnes à faible revenu de l'Abitibi-Témiscamingue

En Abitibi-Témiscamingue, des organismes offrent un service gratuit pour les personnes à faible revenu.

C'est le cas du Regroupement d'entraide des personnes assistées sociales de Rouyn-Noranda (REPAS) qui le fait depuis 25 ans.

Chaque année, de plus en plus de personnes font appel à l'organisme, mentionne le coordonnateur Christian Jacques.

Il affirme que l'opération mobilise 26 bénévoles dans l'ensemble des quartiers de la municipalité jusqu'au 8 mai.

Ça augmente chaque année. L'année passée j'ai eu 2600 personnes et l'autre année on a eu 2400 personnes. Cette année, on espère au moins l'égalité ou un peu plus , mentionne le responsable.

Les revenus ne sont pas très élevés, c'est sûr qu'à un moment donné, s'ils viennent ici c'est qu’ils n’ont pas les moyens d'allers ailleurs. La majorité de notre clientèle ce sont des célibataires , constate Christian Jacques.

Les personnes à faible revenu de la Vallée-de-l'Or ont également accès au même service depuis plus d'une quinzaine d'années grâce à l'implication du Centre de bénévolat.

La responsable de l'action communautaire, Karine Fréchette affirme que le nombre de bénéficiaires est stable.

C'est pas mal toujours les mêmes personnes, dit-elle. On peut recevoir entre 250 et 300 personnes pour le service. C'est un nombre assez stable. On n'a pas de clientèle cible qui se démarque, je vous dirais que c'est vraiment varié. On a des personnes âgées, des familles et des personnes seules.

Le service est également offert par d'autres organismes comme le Centre de bénévolat Lac-Témiscamingue et la Maison St-André d'Abitibi-Ouest.