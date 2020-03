OSEG retire son offre de gérer les espaces et la programmation au parc Lansdowne

Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG) ne souhaite plus administrer les espaces publics du parc Lansdowne et leur programmation. Après une levée de boucliers de la communauté, l’entreprise veut maintenant collaborer avec la Ville d’Ottawa pour tenir des consultations publiques de la gestion du site.

Je salue OSEGOttawa Sports and Entertainment Group pour sa vision du dossier et sa volonté de collaborer pour les meilleurs résultats à Lansdowne , a souligné le conseiller du quartier Capitale, Shawn Menard, qui s’opposait à la passation des pouvoirs d’administration du parc dès la première heure.

La communauté s’est manifestée pour avoir un processus de consultation complet et transparent, et c’est ça que veut faire OSEG maintenant. Shawn Menard, conseiller municipal du quartier Capitale

Dans un rapport publié en octobre, le directeur municipal de la Ville recommandait de céder la gestion des événements au pavillon Aberdeen, dans l’édifice de l’Horticulture, sur la Grande pelouse ainsi que sur la place utilisée pour le marché des producteurs fermiers à OSEGOttawa Sports and Entertainment Group .

L’entreprise propriétaire des 67’s et des Redblacks avait manifesté son intérêt auprès de la Ville en septembre. Elle aurait ainsi eu le contrôle de la quasi-totalité du parc, puisqu’elle est déjà responsable du stade TD et de l’aréna.

L'espace public la Grande pelouse au parc Lansdowne. Photo : Radio-Canada / Kate Porter/CBC

La proposition avait soulevé un tollé auprès de la population du quartier, qui redoutait la privatisation du site au détriment d’activités à caractère plus communautaire.

À lire aussi : Des résidents s'opposent à la possible privatisation d'espaces publics du parc Lansdowne

Depuis plus que 100 ans, ce parc est une place publique pour les gens d’Ottawa. On voulait que la gestion de ce parc, les décisions qui sont faites à propos de ce parc et l’utilisation soient publiques et soient protégées , a noté avec soulagement la vice-présidente de l'Association communautaire du Glebe, June Creelman, qui redoutait que la privatisation du site sonne le glas d'activités comme le marché fermier du dimanche.

Repenser Lansdowne

La Ville continuera d’exploiter le parc urbain comme elle le fait actuellement , a indiqué par écrit le directeur général des loisirs, de la culture et des installations de la Ville d’Ottawa, Dan Chénier.

La Ville pourrait d’ailleurs être responsable des lieux pendant encore un moment, car aucun autre groupe n’a manifesté un intérêt à exploiter le parc urbain , a-t-il également noté.

Les citoyens auront quant à eux leur mot à dire quant à l’avenir du parc Lansdowne, puisque des consultations publiques seront organisées. Pour Mme Creelman, l'avenir du parc passe par une occupation plus fréquente du site.

On voit qu’il y a un besoin de penser sept jours semaine, jour et soir, pas juste les fins de semaine et les [jours d’]événements. Il faut trouver des choses qui vont attirer les gens ici tous les jours , croit-elle.

Ce à quoi il faut porter attention dans le futur, c’est de s’assurer d’une occupation du site dans le jour en ayant un pôle de travail, par exemple ou plus de circulation à vélo , espère quant lui le conseiller Menard.

Il n’y a toutefois pas d’échéancier précis pour ces consultations et la mise en place des plans qui vont en découler. On a le temps de bien faire le travail , a noté l’élu.

Avec les informations de Boris Proulx