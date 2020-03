Un groupe de travail pour permettre à l’Alberta de s’entendre avec ses médecins

« Je suis heureuse d’annoncer la poursuite de pourparlers avec le gouvernement en vue d’une entente permettant de donner aux patients ce qu’ils méritent, tout en étant juste pour les médecins et abordable pour le système de santé », précise la Dre Christine Molnar.

Elle dit avoir écrit à ses membres à propos des préparatifs de l’entente, incluant les possibles recours juridiques, expliquant que le ministre provincial de la Santé, Tyler Shandro, fait fi de l’entente actuelle depuis l’échec des négociations.

La présidente de l’association espère que la reprise de discussions permettra d’éviter les recours juridiques ou l’imposition de nouvelles conditions par le ministre.

Dans une déclaration, l’association dit vouloir réparer sa relation avec le gouvernement, malmenée par les événements des dernières semaines.

« Malheureusement, les discours à propos de notre mésentente sont devenus de plus en plus hostiles, négatifs et personnels », déplorent les médecins.

Le ministre albertain de la Santé, Tyler Shandro, a répondu par Twitter. Dans une publication, il a remercié l’AMA pour sa volonté de discuter.

« Comme je l’ai toujours dit, je suis prêt à revoir toute proposition de l’AMA répondant aux obligations budgétaires du gouvernement. Comme l’association, nous voulons un système de santé viable s’appuyant sur la qualité et la valeur », écrit-il.

Avec les informations de Sarah Rieger