Le Nigérian Ifunanyachi Achara a fait ses preuves, samedi, à l'occasion du premier match du Toronto FC à domicile cette saison. Il a inscrit le but gagnant dans une victoire de 1 à 0 des Torontois contre le New York City FC.

Le nom de l'attaquant était méconnu de certains des partisans les plus dévoués de la formation torontoise en début de soirée, mais il ne l'est plus désormais.

C'était un match d'échecs , a évalué l'Américain Jozy Altidore, capitaine en l'absence de Michael Bradley. Un but peut être suffisant dans ce genre de matchs, et un but l'a été.

La recrue du Toronto FC a d'abord réjoui la foule de 26 171 spectateurs à la 11e minute de jeu en poussant le ballon derrière le gardien adverse, Sean Johnson. La reprise vidéo montrait toutefois un hors-jeu.

L'ancien de l'Université Georgetown a remis ça 70 minutes plus tard alors que beaucoup de partisans commençaient à se faire à l'idée d'un match nul.

Tout ce qui est long est bon, apparemment. On a un peu souffert, mais c'était serré, c'était intense et c'est ce qu'on aime dans un match de foot avec, à la fin, une issue favorable , a évalué le gardien de but franco-américain Quentin Westberg.

Un figurant à l'avant-scène

Ifunanyachi Achara a marqué à sa première titularisation en Major League Soccer. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Ce qu'il y a de plus fou dans cette histoire, c'est qu'Ifunanyachi Achara ne devait pas débuter le match. L'attaquant de première année a appris qu'il remplacerait Tsubasa Endoh dans le onze partant entre 90 et 100 minutes avant le coup d'envoi du match , a évalué l'entraîneur-chef Greg Vanney.

Quand ils m'ont dit que j'allais débuter la partie, je me suis dit ''ok, je vais leur montrer ce que je peux faire et essayer de marquer'' , s'est rappelé l'attaquant nigérian.

Deux buts auraient été mieux, mais je vais prendre celui-là! Ifunanyachi Achara

J'ai blagué avec lui que c'était mon but et pas le sien. Mais sans blague, je suis très heureux pour lui , a indiqué Richie Laryea qui a envoyé le ballon vers le filet sur le but gagnant.

Achara, qui a opté pour le numéro 99 à son arrivée avec le club torontois, ne tardera pas à se faire aimer de ses nouveaux partisans canadiens. Il a été mis au fait de la référence à Wayne Gretzky après la partie, samedi soir. Et comme la Merveille, il entend lui aussi remplir le filet adverse.

Avec ce résultat favorable, l'équipe se retrouve invaincue à ses 12 dernières sorties en saison régulière, un record d'équipe. Le précédent record était de 11 matchs sans défaite pour le TFC, qui avait réussi l'exploit en 2017. L'entraîneur-chef a, au passage, récolté sa 100e victoire aux commandes du TFC.

La formation torontoise accueillera le petit nouveau de la MLS, le Nashville Soccer Club, samedi prochain.