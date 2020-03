Le cannabis attire les foules à Moncton

Une foire à l’intention des adeptes du cannabis s’est déroulée au Colisée de Moncton, au Nouveau-Brunswick, samedi. Une quinzaine de producteurs y présentaient leurs produits et Cannabis NB, le distributeur autorisé du Nouveau-Brunswick, y tenait une boutique éphémère.

L’expérience du consommateur, et non les acteurs de l’industrie, était au centre de l’événement « Cannabis au Colisée », a expliqué Sam Murphy, chef de l'exploitation chez Canna Island, la compagnie de l’Île-du-Prince-Édouard qui organisait le salon.

Le but de cette foire est d'éduquer les gens sur le cannabis légal , dit M. Murphy.

Il se réjouissait d’une première pour ce type d’événement, c’est-à-dire la collaboration avec un distributeur légal des produits du cannabis. Aucun des exposants ne vendait directement aux visiteurs. Ces derniers étaient invités à se procurer leurs produits à la boutique éphémère de Cannabis NB.

Certains visiteurs s’approvisionnent toujours sur le marché noir. Évidemment, éliminer le marché noir est l’un des objectifs principaux de la légalisation , relate Sam Murphy. Il comprend que des usagers ne visitent pas encore les magasins légaux, par manque de familiarité ou en raison de la stigmatisation qui a marqué les adeptes du cannabis durant la longue prohibition de la marijuana.

Le contexte de ce salon, dit-il, est beaucoup plus informel et moins intimidant pour ce type de consommateurs.

Sam Murphy, chef de l'exploitation de Canna Island, le 7 mars 2020 à Moncton. Photo : Radio-Canada

La stigmatisation est encore bien réelle, observe Joline Guitard, une visiteuse qui dit que la curiosité l’a intéressée à l’événement de samedi.

On amène la normalisation du cannabis au Canada , se réjouissait-elle.

Plus d’un millier de personnes ont fréquenté le salon, une foule dont l’ampleur a étonné la visiteuse. C’est le fun de voir autant de gens de différents âges, de différents backgrounds, partager la curiosité et apprendre un peu plus sur le cannabis , a-t-elle dit.

D’après le reportage de Wildinette Paul