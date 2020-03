Quand elle entre dans la pièce, impossible de la manquer. La démarche déterminée, l'accueil chaleureux, le chemisier jaune rayonnant, et ce sourire, qui est un peu devenu la marque de commerce de Valérie Plante.

Je ne sais pas comment ne pas sourire , lance celle qui a déjà craint que ce trait de personnalité ne mine son sérieux ou la fasse passer pour une idiote.

J'ai décidé que moi je veux demeurer qui je suis. Je suis arrivée en politique sans masque. Les gens m'ont élue pour qui je suis, cette Valérie combative souriante qui a une vision forte, et je vais le demeurer , a-t-elle expliqué en entrevue à l'émission Les Coulisses du pouvoir.

La chef de Projet Montréal, première mairesse de la métropole québécoise, a rapidement compris que son sourire, à lui seul, ne permettrait pas d’abattre tous les stéréotypes à l’égard des femmes en politique.

Pour moi l'affirmer, le nommer, c'est une façon de faire l'éducation et de pouvoir d'une certaine façon aiguiser les sensibilités au double standard , poursuit-elle.

Valérie Plante a tout de même attendu d’arriver à mi-chemin de son mandat pour dénoncer les deux poids, deux mesures auxquelles font face les femmes en politique. Pour ne pas avoir l’air de jouer à la victime. Pour ne pas donner de munition à ses détracteurs.

J'ai décidé [...] de montrer pendant deux ans ma capacité à livrer la marchandise. Augmenter mon taux de crédibilité pour que les gens disent “ah! oui d'accord je l'aime cette fille-là, je sais ou elle s’en va”, et là, après deux ans, j'ai dit OK, je me sens assez en sécurité pour en parler.”

Valérie Plante